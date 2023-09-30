Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Bayi Nangis Gegara Jambak Rambut Sendiri, Netizen Gemas

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |05:30 WIB
Momen Bayi Nangis Gegara Jambak Rambut Sendiri, Netizen Gemas
Bayi ini menangis karena menarik rambutnya sendiri. (Foto: X @BaseAnakFK)
A
A
A

BELUM lama ini, viral sebuah video bayi baru lahir yang melakukan aksi kocak yang diunggah oleh akun Twitter, @BaseAnakFK. Rekaman tersebut memperlihatkan seorang bayi yang baru lahir tengah menangis tersedu-sedu.

“Ini ada video dedek bayi lucu,” tulis akun itu dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (1/10/2023).

Lucunya, menangisnya bayi tersebut bukan tanpa alasan. Video itu memperlihatkan tangan sang bayi yang berada di atas kepalanya. Aksi bayi itu seolah sedang menarik rambutnya sendiri. Sembari meletakan tangannya di situ, bayi itu terus menangis seolah bisa merasakan ada sesuatu yang menarik rambutnya.

Bayi Unik

“Dia yang tarik rambut, dia yang nangis sendiri,” tutur akun itu.

Aksi menggemaskan bayi itu pun langsung dihentikan sang orangtua. Dia pun membantu menyingkirkan tangan sang bayi dari rambutnya agar anak tersebut berhenti menangis.

Video kocak bayi yang menangis usai menarik rambutnya sendiri itu ternyata sukses membuat netizen terhibur. Mereka pun ikut gemas dengan aksi lucu bayi tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019348/viral-janda-berpenghasilan-rp15-juta-per-bulan-cari-suami-pengangguran-maharku-rp10-ribu-aja-HP1l3W6mBg.jpg
Viral Janda Berpenghasilan Rp15 Juta Per Bulan Cari Suami Pengangguran: Maharku Rp10 Ribu Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/612/3018890/viral-grup-jamaah-haji-indonesia-pakai-topi-keroppi-penyelamat-di-lautan-manusia-jncKwUZNas.jpg
Viral Grup Jamaah Haji Indonesia Pakai Topi Keroppi, Penyelamat di Lautan Manusia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3013032/viral-bocah-beli-kambing-bayar-rp2-ribu-endingnya-bikin-ngakak-f12sHd1F2R.jpg
Viral Bocah Beli Kambing Bayar Rp2 Ribu, Endingnya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012981/momen-kocak-saat-sound-viral-di-tiktok-terungkap-netizen-akhirnya-bisa-tidur-LvjhnQc23Y.jpg
Momen Kocak saat Sound Viral di TikTok Terungkap, Netizen: Akhirnya Bisa Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012911/wanita-ini-viral-usai-lamar-cowonya-di-seaworld-banjir-komentar-netizen-PSUto8Nsau.jpg
Wanita Ini Viral Usai Lamar Cowonya di Seaworld, Banjir Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012679/ingin-jualan-laris-manis-ini-5-cara-meningkatkan-penjualan-di-bazar-oHPp9CjuzL.jpg
Ingin Jualan Laris Manis? Ini 5 Cara Meningkatkan Penjualan di Bazar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement