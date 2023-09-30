Momen Bayi Nangis Gegara Jambak Rambut Sendiri, Netizen Gemas

Bayi ini menangis karena menarik rambutnya sendiri. (Foto: X @BaseAnakFK)

BELUM lama ini, viral sebuah video bayi baru lahir yang melakukan aksi kocak yang diunggah oleh akun Twitter, @BaseAnakFK. Rekaman tersebut memperlihatkan seorang bayi yang baru lahir tengah menangis tersedu-sedu.

BACA JUGA: MNC Life Gelar Edukasi Literasi Keuangan di Peluncuran RTW Center RSU Hermina Medan

“Ini ada video dedek bayi lucu,” tulis akun itu dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (1/10/2023).

Lucunya, menangisnya bayi tersebut bukan tanpa alasan. Video itu memperlihatkan tangan sang bayi yang berada di atas kepalanya. Aksi bayi itu seolah sedang menarik rambutnya sendiri. Sembari meletakan tangannya di situ, bayi itu terus menangis seolah bisa merasakan ada sesuatu yang menarik rambutnya.

“Dia yang tarik rambut, dia yang nangis sendiri,” tutur akun itu.

Aksi menggemaskan bayi itu pun langsung dihentikan sang orangtua. Dia pun membantu menyingkirkan tangan sang bayi dari rambutnya agar anak tersebut berhenti menangis.

BACA JUGA: Apa Arti Winning in Life yang Viral di Sosial Media

Video kocak bayi yang menangis usai menarik rambutnya sendiri itu ternyata sukses membuat netizen terhibur. Mereka pun ikut gemas dengan aksi lucu bayi tersebut.