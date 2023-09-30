Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Yuki Kato Kepang Dua, Lagi Viral karena Disebut Promosikan Judi Online

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |00:32 WIB
Potret Yuki Kato Kepang Dua, Lagi Viral karena Disebut Promosikan Judi Online
Yuki Kato. (Foto: Instagram)
A
A
A

INDONESIA disebut memang tengah mengalami darurat judi online, lantaran banyak orang yang ketagihan. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut banyak terjerat dengan judi online ini.

Oleh karena itu, pemerintah pun menutup situs judi online dan menangkap mereka yang terlibat di dalamnya. Nah, aksi ini pun berujung pada pemeriksaan beberapa artis yang dianggap telah mempromosikan situs judi online.

Salah satunya adalah Yuki Kato, yang viral diperiksa Bareskrim Polri karena dugaan promosi judi online. Nama Yuki Kato mendadak ramai karena pihak kepolisian turut memanggil aktris Yuki Kato terkait endorsment situs yang diduga sebagai laman judi online.

Yuki Kato

Sempat dikenal karena muncul di majalah pria dewasa, yuki Kato memang kerap menampilkan gaya yang menarik para pria. Seperti dilansir dari akun Instagram Yuki Kato, @yukikt, berikut potretnya yang dengan OOTD.

Yuki tetap cantik meski hanya mengenakan baju kasual. Memadukan kemeja hitam polos sebagai atasan dan denim blue jeans. Gaya rambut yang ditata kepang dua ala gadis desa membuat Yuki terlihat lebih fresh dan manis.

Baca Selengkapnya: 4 Potret Yuki Kato yang Viral Diperiksa Bareskrim Polri karena Dugaan Promosi Judi Online

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
