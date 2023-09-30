Cara Menghilangkan Ketombe dengan Minyak Kelapa, Mudah Dilakukan di Rumah

KETOMBE tentu membuat kita menjadi tidak nyaman saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketombe membuat kulit kepala terasa gatal sehingga seseorang ingin terus-menerus menggaruknya.

Selain itu, adanya ketombe di rambut juga bisa memperburuk penampilan. Sebab, ketombe yang berwarna putih keram kali berjatuhan ke pakaian yang kita kenakan. Untuk itu, masalah ketombe ini harus diatasi sesegera mungkin.

Salah satunya yakni dengan mengaplikasikan minyak kelapa di rambut dan kulit kepala.

Mengapa minyak kelapa dipercaya untuk mengatasi ketombe pada rambut?

Beberapa orang mengatakan minyak kelapa dapat membantu mengatasi ketombe. Mereka mengklaim minyak kelapa dapat melembabkan kulit kepala, memulihkan kesehatannya, dan mengurangi serpihan ketombe.

Bahan, ini ditemukan di beberapa kondisioner dan sampo yang berguna untuk melembabkan. Selain itu, minyak kelapa juga memiliki sifat antijamur dan antioksidan. Sehingga minyak kelapa dijadikan sebagai salah satu pengobatan rumahan untuk menghilangkan ketombe tanpa harus merusak akar rambut.

Minyak kelapa ini pun dipercaya aman untuk menghilangkan ketombe di kepala karena bahan yang terkandung alami, tidak ada kandungan kimia. Dengan bahan yang benar-benar murni dari alam, minyak kelapa diketahui dapat menghilangkan ketombe sampai akar-akarnya.

Lantas bagaimana cara mengaplikasikan minyak kelapa ke rambut untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Mengutip dari Pinkvilla, Minggu (1/10/2023), berikut ini beberapa cara mengaplikasikan minyak kelapa ke rambut.

Gunakan minyak kelapa sebagai kondisioner

Bahan-bahan:

2-3 sendok makan minyak kelapa (sesuaikan dengan panjang rambut Anda)

Topi mandi atau handuk hangat

Sisir bergigi jarang