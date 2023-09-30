Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Idap Kolesterol Tinggi, Coba Turunkan dengan 5 Cara Ini

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |18:39 WIB
Idap Kolesterol Tinggi, Coba Turunkan dengan 5 Cara Ini
Kolesterol tinggi berbahaya. (Foto: Freepik)
SAAT kolesterol tinggi rasanya tubuh tidak nyaman. Oleh karena itu saat kolesterol tinggi sebaiknya segera diturunkan. Apalagi kolesterol tinggi juga tak baik bagi kesehatan.

Untuk menurunkan kolesterol tinggi tidak harus selalu memakai obat-obatan. Anda juga bisa menurunkan kolesterol dengan menggunakan cara-cara yang alami.

Kolesterol merupakan lemak alami yang ada di dalam tubuh. Lemak ini diproduksi oleh organ hati. Dalam kadar normal, kolesterol berfungsi sebagai penjaga dinding sel tubuh agar tetap flesibel. Sedangkan pada kadar berlebih, kolesterol bisa memicu penyakit berbahaya seperti jantung dan stroke.

Berikut adalah cara menurunkan kolesterol tinggi tanpa obat-obatan,

 olahraga

1. Olahraga secara rutin

Makan makanan yang sehat tidak lengkap jika tidak diimbangi dengan olahraga. Karena aktivitas fisik seperti olahraga mampu membakar sisa lemak yang menyumbat aliran darah. Maka dari itu, usahakan untuk olahraga minimal 30 menit dalam satu hari.

2. Stop merokok dan berhenti minum alkohol

Rokok dan alkohol memilliki efek yang buruk bagi tubuh. Salah satunya adalah sistem kerja tubuh dalam menangani jumlah kolesterol dalam tubuh. Karena zat yang ada di dalam rokok serta alkohol mampu menyumbat arteri.

3. Makan makanan rendah lemak

Kunci utama untuk menurunkan kolesterol dalam tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak. Karena penyebab utama kolesterol adalah kandungan lemak yang tinggi, terutama lemak jenuh dan lemak trans. Untuk menggantinya, Anda bisa memilih salmon, mackerel, herring, dan lain sebagainya.

Halaman:
1 2
1 2
      
