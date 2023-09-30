Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jangan Disepelekan, Ini 5 Bahaya Terlalu Sering Makan Kentang Goreng

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |15:15 WIB
Jangan Disepelekan, Ini 5 Bahaya Terlalu Sering Makan Kentang Goreng
Bahaya sering makan kentang goreng. (Foto: Freepik)
A
A
A

SELAMA ini banyak orang yang menyukai kentang goreng sebab rasanya gurih, lezat hingga bikin ketagihan. Biasanya kentang goreng dimakan saat menikmati hari bersama keluarga tau teman-teman.

Namun terlalu banyak mengonsumsi kentang goreng dapat berdampak negatif pada kesehatan dalam jangka panjang. Jadi sebaiknya jangan terlalu sering dan terlalu banyak makan kentang goreng.

 kentang goreng

Dilansir dari laman Times of India, The American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan makan Kentang Goreng lebih dari dua kali seminggu dapat menggandakan risiko kematian dini.

 BACA JUGA:

Para peneliti menunjukkan, bahwa minyak yang digoreng sebagai kekuatan pendorong yang lebih besar, di balik risiko kesehatan dan lebih sedikit pada kentang itu sendiri.

Berikut ini adalah beberapa risiko, apabila terlalu banyak mengonsumsi kentang goreng, apa saja?

1. Risiko jantung dan stroke

Sebuah penelitian menemukan bahwa makan gorengan tiga kali atau lebih dalam seminggu meningkatkan kemungkinan seseorang terkena serangan jantung dan stroke sebesar 7 persen. Jika orang mengonsumsi gorengan setiap hari, risikonya menjadi dua kali lipat hingga 15 persen.

2. Sakit perut

Lemak dicerna lebih lambat oleh tubuh dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Dengan demikian, kentang goreng yang ada di perut Anda lebih lama daripada makanan sehat.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal Ultrasound International Open, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk menderita sakit perut saat makan gorengan.

 BACA JUGA:

3. Obesitas

Saat makanan digoreng dengan lemak, maka akan menjadi bom kalori, yang menyebabkan penambahan berat badan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition menemukan, bahwa makan gorengan terkait langsung dengan obesitas.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
