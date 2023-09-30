Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Untuk Mencegah Pneumonia, Penyakit yang Diderita Pemeran Dumbledore di Film Harry Potter

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |13:07 WIB
5 Tips Untuk Mencegah Pneumonia, Penyakit yang Diderita Pemeran Dumbledore di Film Harry Potter
Pemeran Dumbledore meninggal. (Foto: Pop sugar)
A
A
A

MASIH banyak orang yang berduka saat mendengar kabar kepergian Michael Gambon, yang merupakan pemeran Dumbledore di Film Harry Potter. Orang-orang bersedih akibat kepergiannya untuk selamanya.

Aktor film Harry Potter, James Phelps yang berperan sebagai Fred Weasley menulis pesan yang sedih atas kepergian Michael Gambon. Ia juga mengenang masa-masa kebersamaannya dengan Michael Gambon kala melakukan syuting film Harry Potter bersama.

 pemeran dumbledore

"Sangat berduka atas meninggalnya Michael Gambon. Dia, baik di depan maupun di belakang kamera. Dia adalah seorang legenda," kata James Phelps dikutip dari Mirror.

"Hanya sedikit kenangan tentang Michael. Saat syuting Harry Potter 6, saya bekerja di departemen AD sepanjang syuting (selain hari-hari saya berakting). Dan karena alasan itu saya menghabiskan banyak waktu bersama Michael selama syuting. Dia selalu sangat lucu dan sangat ramah untuk berbagi ilmu apa pun yang dia punya," imbuhnya.

Michael Gambon sendiri meninggal dunia karena penyakit pneumonia. Kabar meninggalnya sang aktor disampaikan oleh keluarga bintang film Harry Potter tersebut.

Pneumonia merupakan peradangan akut jaringan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme (bakteri, jamur, dan virus). Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat.

Ternyata pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara (alveoli) di salah satu atau kedua paru. Akibatnya, alveoli dipenuhi cairan atau nanah sehingga membuat penderitanya sulit bernapas.

 BACA JUGA:

Lalu bagaimana cara mencegah pneumonia?

Dikutip dari Ciputra Hospital, berikut ini sejumlah cara mencegah penyakit pneumonia,

1. Menjaga Pola Hidup Sehat

Menjaga pola hidup sehat merupakan salah satu pilihan terbaik terhadap infeksi penyakit. Guna meningkatkan sistem kekebalan tubuh, seseorang perlu melakukan olahraga secara teratur, mengikuti diet sehat, mengonsumsi buah dan sayuran, tidur cukup, serta mengurangi stres.

Selain itu, mengimbangi dengan makan makanan sehat serta olahraga teratur juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Melakukan diet sehat dapat dilakukan serta dianjurkan berdasarkan hasil konsultasi dokter supaya bisa terpantau dengan baik.

 BACA JUGA:

2. Rajin Mencuci Tangan

Rajin mencuci tangan merupakan salah satu cara untuk menjaga diri agar terhindar dari berbagai jenis penyakit termasuk infeksi pneumonia. Gunakan air dan sabun untuk mendapatkan busa. Lalu, gosoklah selama kurang lebih 20 detik. Hindari menyentuh wajah dan mata jika tangan dalam kondisi kotor.

Halaman:
1 2
      
