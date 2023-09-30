5 Tanda Seseorang Mengalami Hangover Parah, Apa Saja?

JIKA Anda mabuk setelah minum yang berlebihan, lalu Anda mengalami hangover parah, mungkin Anda akan merasakan hal yang sangat mengganggu diri Anda. Sebagian orang minum-minum agar rileks dan gembira, kadang mereka melakukan ini saat weekend.

Namun, tak sedikit orang yang malah mendapatkan efek sampingnya, berupa hangover parah. Dilansir dari Ez-lifestyle, terdapat 5 tanda seseorang mengalami hangover parah akibat alkohol, apa saja?

1. Tak bisa bangun dari tempat tidur sepanjang hari

Jika Anda minum-minum berlebihan di sebuah klub bersama teman-teman sepanjang malam maka ini akan menggangu siklus tidur dan kesehatan Anda. Apalagi jika Anda mengalami hangover yang membuat Anda merasa lemas dan lelah keesokan harinya sehingga membuat Anda susah bangun dari tempat tidur dan terpaksa membatalkan semua rencana.

Menurut Dr. Christina Ruby, yang temuannya dipublikasikan di American Journal of Physiology, meminum alkohol dalam jumlah sedikit pun dapat mengganggu respons dan memengaruhi ritme sirkadian Anda. Apalagi jika Anda minum alkohol terlalu banyak, akibatnya Anda tak bisa bangun dari tempat tidur esok harinya sepanjang hari.

2. Mabuk lebih dari satu hari

Bagi kebanyakan orang, mabuk akan hilang sepenuhnya dalam waktu 24 jam. Namun untuk sebagian orang efek dari mabuk berat akibat alkohol akan berlaku hingga 2 hari, hal ini tentu tidaklah baik. Untuk menghindari hal ini terulang lagi, pastikan Anda tidak minum-minum ketika sedang kelelahan. Dan jangan minum berlebihan.

3. Bangun tidur dengan migrain

Salah satu gejala mabuk yang paling umum adalah sakit kepala di pagi hari setelahnya, sering kali disebabkan oleh dehidrasi. Migrain yang diakibatkan dari efek samping minum alkohol yang berlebih akan menyebabkan sensitivitas cahaya atau mual, mungkin ada hal lain yang menyebabkannya. Untuk menghindari ini, Anda mungkin dapat menghindari minum anggur merah yang merupakan pemicu utama migrain.