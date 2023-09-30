Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Taman Wisata Mudal Kulon Progo: Lokasi, Fasilitas dan Harga Tiket Masuk

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |16:03 WIB
Taman Wisata Mudal Kulon Progo: Lokasi, Fasilitas dan Harga Tiket Masuk
Taman Wisata Mudal, Kulon Progo, DIY (Foto: dok. Satria Raka Siwi)
A
A
A

TERDAPAT banyak destinasi wisata yang bisa Anda jelajahi Kulon Progo, DIY, salah satunya adalah Taman Mudal.

Tempat ini merupakan objek wisata destinasi wisata alam terbuka, cocok bisa Anda kunjungi bersama keluarga.

Taman Sungai Mudal menjadi salah satu wisata Kulon Progo yang selalu menjadi destinasi utama saat liburan tiba.

Alasan utamanya karena tempat ini mampu menjadi destinasi wisata ke Taman Wisata Mudal Kulon Progo, Destinasi Menarik Bisa Main Air Jernih dan Bersih.

Taman Mudal

(Foto: dok. Lilik Budi Setiyawan)

Berkat keunikannya, Taman Mudal Kulon Progo ini sempat viral di media sosial lho. Ingin tahu lebih lanjutnya? Berikut ini ulasannya.

Lokasi

Taman Sungai Mudal berlokasi di Dusun Banyunganti, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Destinasi wisata yang menawarkan pesona sebuah kolam pemandian bersumber dari mata air alami.

Daya Tarik

Menariknya, airnya bersumber dari sebuah goa, sehingga kehadiran Taman Sungai Mudal menjadi mengesampingkan kesan angker dari sebuah goa. Selain itu ditambah dengan dukungan fasilitas, membuat para wisatawan akan merasa nyaman saat berada di sana.

Taman Mudal

(Foto: dok. Max Slokker)

Nah untuk itu, Taman Sungai Mudal menjadi salah-satu wisata Kulon Progo yang selalu menjadi destinasi utama saat liburan tiba. Terlebih dijadikan tujuan berwisata bersama keluarga, Anda bisa bermain air hingga menikmati nuansa alam di kawasan ini.

Selain bermain air, terdapat juga wahana lainnya yaitu flying fox. Bisa Anda coba, tentunya dengan pendampingan pengelola dan alat-alat yang digunakannya pun sudah aman. Sehingga wisatawan bisa meluncur dengan cara bergelantungan, melihat pemandangan indah di area Taman Mudal.

Halaman:
1 2
      
