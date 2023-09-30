Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wuihh... Shrek Swamp Ada di Dunia Nyata, Bisa Staycation hingga 2 Malam Loh!

Antara , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |10:01 WIB

Shrek Swamp, tawarkan pengalaman staycation berbeda selama 2 malam (Foto: ANTARA/Airbnb)
SWAMP, tempat tinggal karakter Shrek bersama istrinya Fiona di film animasi 'Shrek', kini hadir di dunia nyata loh. Menariknya, tempat unik ini bisa diinapi setidaknya dua malam.

Mengutip laman ANTARA, Shrek Swamp alias Rawa Shrek terletak di area dataran tinggi Skotlandia, Britania Raya dan dioperasikan oleh Ardverikie Estate.

Shrek Swamp dibangun semirip mungkin dengan rumah pohon yang ada di film, lengkap dengan lumut artifisial yang menutupi sejumlah bagian rumah itu. Material kayu mendominasi rumah itu, ditambah dengan interior ala pedesaan.

Rumah Shrek Swamp

(Foto: ANTARA/Airbnb)

Pada bagian depan rumah di Shrek Swamp, terpasang juga papan peringatan 'Beware Ogre', hati-hati ada ogre, dan peringatan bahaya. Sama seperti di film, tempat tidur di penginapan itu juga terbuat dari kayu.

Meniru Shrek Swamp yang ada di film, pengelola bahkan membangun toilet di luar rumah.

Pada tanggal promosi menginap 27-29 Oktober 2023, Brogres (penggemar Shrek) bisa mengajukan permintaan menginap selama dua malam di Shrek Swamp bebas biaya, dengan catatan maksimal tamu tiga orang dan perjalanan ke Skotlandia menjadi tanggung jawab sepenuhnya tamu.

