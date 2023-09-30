Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dukung Jazz Goes to Campus 2023, Sandiaga Uno Janji Bawa Keluarga Nonton

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |20:43 WIB
Dukung Jazz Goes to Campus 2023, Sandiaga Uno Janji Bawa Keluarga Nonton
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Instagram/@sandiuno)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno sangat mendukung hobi bermusik sang putra, Sulaiman Saladdin Uno.

Sandi yang hadir dalam konferensi pers LPS Present The 46th Jazz Goes to Campus (JGTC) 2023, turut serta mengajak Sulaiman. Pada kesempatan itu, Sandiaga menyampaikan dukungannya terhadap gelaran festival jazz tahunan tersebut.

"Kami sangat berbahagia diajak terlibat bersama LPS dan JGTC, karena ini umurnya hampir sama dengan umur saya, karena sudah nyaris 50 tahun ini. Dengan target 10 ribu penonton," kata Sandiaga dalam konferensi pers JGTC 2023 di kawasan Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2023).

Konpers Jazz to Campus 2023

Konpers Jazz Goes to Campus (Foto: dok. Kemenparekraf)

"Dan kami punya kementerian yang membidangi event, kita mencoba mencari bagaimana menggelar event agar digelar dengan baik, oleh karena itu kami sangat mendukung," sambungnya.

JGTC kali ini mengusung tema; 'Harmonizing The Jazz Legacy' dan akan digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Indonesia (UI) pada 12 November 2023 mendatang.

Mantan Wagub DKI Jakarta itupun seolah tidak sabar menantikan acara tersebut. Dia bahkan berniat mengajak keluarganya untuk hadir menikmati alunan jazz elegan dari sejumlah musisi.

