HOME WOMEN TRAVEL

Heboh Pramugari Ditemukan Tewas di Kamar Hotel, Penyebab Masih Misterius

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |22:02 WIB
Heboh Pramugari Ditemukan Tewas di Kamar Hotel, Penyebab Masih Misterius
Ilustrasi (Foto: iStock/carlballou)
A
A
A

SEORANG pramugari American Airlines ditemukan tewas di kamar hotel dekat Bandara Internasional Philadelphia, Amerika Serikat.

Juru Bicara Departemen Kepolisian Philadelphia mengatakan, wanita itu ditemukan tidak sadarkan diri Senin malam lalu di Philadelphia Airport Marriott dengan tersumpal kain di mulutnya. Ia dinyatakan meninggal pada pukul 22.45 waktu setempat.

Hingga kini penyebab kematian korban masih misterius. Jasad wanita 66 tahun itupun sudah dilarikan ke rumah sakit untuk diautopsi.

Pesawat American Airlines

(Foto: IG/@hawkpilot9al)

“Penyelidikan masih aktif dan sedang berlangsung di Divisi Detektif Pembunuhan," ungkap juru bicara melansir USA Today.

“Kami sangat terpukul dengan berita ini," timpalnya.

Sang Jubir menambahkan, saat ini yang terpenting ialah menenangkan pihak keluarga karena mereka lah yang secara langsung terkena dampak psikis dan memerlukan dukungan moriil selama masa sulit ini.

