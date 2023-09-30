Heboh Kemunculan Buaya Raksasa, Wisatawan Diimbau Jauhi Pantai Ini

KEMUNCULAN buaya di Pantai Airlie, Queensland, Australia membuat pengelola tempat wisata itu mengimbau wisatawan untuk tidak terlalu dekat dengan laut.

Pantai Airlie sendiri merupakan destinasi yang sangat populer dan berfungsi sebagai landasan peluncuran untuk perjalanan ke Whitsunday.

Namun saat ini, pelancong diimbau untuk berhati-hati saat berkunjung ke Pantai Airlie, menyusul laporan penampakan buaya berukuran besar.

Pada Jumat pekan lalu, buaya muncul di Shute Harbour, sekitar 12 km sebelah timur Pantai Airlie. Penampakan buaya besar di kawasan pantai telah dilaporkan ke otoritas setempat.

Penjaga hutan dari Departemen Lingkungan dan Ilmu Pengetahuan Queensland turut menjelajahi perairan dekat Pantai Airlie untuk mencari keberadaan pasti buaya tersebut.

Berdasarkan foto yang dibagikan di media sosial dan situs DES, buaya tersebut muncul ke permukaan air dekat Pantai Airlie.

Alhasil, rambu peringatan pun dipasang petugas di sekitar lokasi dan siapapun yang melihat buaya tersebut diminta segera melaporkannya ke DES.

Petugas satwa liar senior di DES, Jane Burns menjelaskan, buaya tersebut mungkin terluka sehingga perilakunya tidak dapat diprediksi.

"Buaya sering menggunakan laut untuk berpindah dan harapan kami adalah buaya ini terus berpindah ke daerah yang lebih terpencil," ungkap Burns menyitir News.com.au.