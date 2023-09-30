Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Tradisi Perayaan Maulid Nabi di Berbagai Negara, Mulai Daratan Asia hingga Eropa

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |17:03 WIB
7 Tradisi Perayaan Maulid Nabi di Berbagai Negara, Mulai Daratan Asia hingga Eropa
Kaligrafi bertuliskan Nabi Muhammad (Foto: Pixabay)
A
A
A

PERAYAAN hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam lebih dikenal dengan Maulid Nabi.

Momen ini dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabi'ul Awwal dalam kalender Hijriah. Perayaan Maulid adalah momen penting yang diperingati oleh umat Islam seluruh dunia.

Perayaan Maulid Nabi di berbagai negara mencerminkan keragaman budaya, tradisi, dan kecintaan umat Islam terhadap baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam.

Meskipun tradisi perayaan berbeda di setiap negara, tujuannya tetap sama, yaitu untuk merayakan kelahiran dan mengingat kembali keteladanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam.

Berikut Okezone rangkumkan 7 tradisi perayaan Maulid Nabi di berbagai negara mulai daratan Asia hingga Eropa;

Perayaan Maulid Nabi di Brunei

Peringatan Maulid Nabi di Brunei (Foto: Visit Southeast Asia)

1. Brunei Darussalam

Umat Islam di Brunei merayakan Maulid Nabi dengan acara yang disebut 'Perarakan Agung'. Namun sebelum perarakan, ada pembacaan rawi Maulid Syaraful Anam yang diadakan di Istana Nurul Iman.

Perarakan Agung ini dipimpin oleh Sultan Brunei Hassanal Bolqiah, yang diikuti oleh puluhan ribu orang. Pada saat acara, Sultan dan masyarakat berjalan menyusuri kota Bandar Seri Begawan sejauh 4,3 km dengan mengenakan pakaian yang unik sambil melantunkan shalawat.

2. Malaysia

Sama seperti di Indonesia, Maulid Nabi adalah hari libur nasional di Malaysia. Perayaan Maulid di Malaysia sangat meriah, dengan menggelar berbagai acara seperti pengajian akbar, pembacaan manakib Nabi, dan lomba membaca ayat suci Alquran.

Maulid Nabi di Malaysia

Perayaan Maulid Nabi di Malaysia (Foto: tqnnews)

3. Australia

Di Australia, Peringatan Maulid Nabi dirayakan cukup meriah dengan acara bertemakan Maulid Nabi Muhammad yang digelar di Olympic Sports Centre Sydney. Perayaan ini menjadi ajang silaturahmi antar umat Islam dengan latar belakang yang berbeda.

Maulid Nabi dirayakan dengan acara melantunkan shalawat, membaca Alquran, mendengarkan lagu-lagu bernapaskan Islam, dan mendengarkan ceramah dari ulama.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/408/3142804/makam_mbah_ginah-23cv_large.JPG
Makam Misterius di Balai Kota Malang Jadi Wisata Religi, Benarkah Makan Tumbal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/408/3142638/mbah_ginah-wal9_large.JPG
Sosok Mbah Ginah yang Makamnya Tak Bisa Dipindahkan dari Kompleks Balai Kota Malang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/408/3057185/masjid_baiturrahman_aceh-Voub_large.JPG
5 Destinasi Ramah Muslim di Indonesia, Nomor 1 Negeri Serambi Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/408/3044821/bambu_cinta_joko_tarub-JrRM_large.JPG
Misteri Bambu Cinta Peninggalan Joko Tarub, Konon Tumbuh dari Tusuk Sate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/408/3030608/masjid_sunan_giri-oHDq_large.JPG
Dibangun Sunan Giri Tahun 1544, Masjid Bersejarah Ini Baru Punya Sertifikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/408/3020942/museum_wahyu-7xju_large.JPG
Mengunjungi Museum Wahyu, Napak Tilas Perjalanan Rasulullah Terima Wahyu di Gua Hira
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement