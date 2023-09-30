Mengenal Zealandia, Benua Kedelapan Dunia yang Hilang dan Tersembunyi di Bawah Laut

Zealandia, benua kedelapan yang hilang dan tersembunyi di bawah laut (Foto: Antartis/Depositphotos)

ZEALANDIA, ialah benua kedelapan dunia yang letaknya tersembunyi di bawah laut. Benua ini ditemukan oleh sekelompok geolog pada tahun 2017 silam dan memiliki sejarah geologis yang unik.

Zealandia terletak di bawah permukaan laut dengan sebagian besar wilayahnya terendam air. Hanya beberapa pulau seperti Selandia Baru yang menonjol di atasnya.

Benua ini memiliki luas sekitar 1,89 juta mil persegi (4,9 juta kilometer persegi), enam kali lebih besar dari Madagaskar.

Zealandia telah lama tersembunyi dan tidak dianggap sebagai benua oleh banyak ensiklopedia dan peta dunia.

Namun, penemuan ini membuktikan bahwa jumlah benua sebenarnya delapan. Lantas bagaimana sejarah Zealandia, benua kedelapan dunia letaknya bisa tersembunyi di bawah air?

Zealandia, benua kedelapan yang hilang (Foto: GNS Science)

Zealandia atau terkenal Te Riu-a-Maui dalam bahasa Maori memiliki sejarah penemuan yang panjang.

Pada tahun 1642, pelaut Belanda bernama Abel Tasman melakukan ekspedisi ke wilayah selatan dunia dengan harapan menemukan benua yang lebih luas.

Meskipun Tasman mengunjungi Selandia Baru, ia tidak menyadari bahwa sebenarnya ia telah menemukan benua tersebut. Zealandia tetap tersembunyi hingga tahun 2017 ketika sekelompok ahli geologi mengumumkan penemuan mereka.