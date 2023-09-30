Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Zealandia, Benua Kedelapan Dunia yang Hilang dan Tersembunyi di Bawah Laut

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |13:00 WIB
Mengenal Zealandia, Benua Kedelapan Dunia yang Hilang dan Tersembunyi di Bawah Laut
Zealandia, benua kedelapan yang hilang dan tersembunyi di bawah laut (Foto: Antartis/Depositphotos)
A
A
A

ZEALANDIA, ialah benua kedelapan dunia yang letaknya tersembunyi di bawah laut. Benua ini ditemukan oleh sekelompok geolog pada tahun 2017 silam dan memiliki sejarah geologis yang unik.

Zealandia terletak di bawah permukaan laut dengan sebagian besar wilayahnya terendam air. Hanya beberapa pulau seperti Selandia Baru yang menonjol di atasnya.

Benua ini memiliki luas sekitar 1,89 juta mil persegi (4,9 juta kilometer persegi), enam kali lebih besar dari Madagaskar.

Zealandia telah lama tersembunyi dan tidak dianggap sebagai benua oleh banyak ensiklopedia dan peta dunia.

Namun, penemuan ini membuktikan bahwa jumlah benua sebenarnya delapan. Lantas bagaimana sejarah Zealandia, benua kedelapan dunia letaknya bisa tersembunyi di bawah air?

Zealandia

Zealandia, benua kedelapan yang hilang (Foto: GNS Science)

Zealandia atau terkenal Te Riu-a-Maui dalam bahasa Maori memiliki sejarah penemuan yang panjang.

Pada tahun 1642, pelaut Belanda bernama Abel Tasman melakukan ekspedisi ke wilayah selatan dunia dengan harapan menemukan benua yang lebih luas.

Meskipun Tasman mengunjungi Selandia Baru, ia tidak menyadari bahwa sebenarnya ia telah menemukan benua tersebut. Zealandia tetap tersembunyi hingga tahun 2017 ketika sekelompok ahli geologi mengumumkan penemuan mereka.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3071078/tak_sengaja_kabur_dari_kandang_kambing_ini_malah_dapat_medali_maraton-PYkT_large.jpg
Tak Sengaja Kabur dari Kandang, Kambing Ini Malah Dapat Medali Maraton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/406/2974410/sewa-kost-mahal-mahasiswa-ini-pilih-ke-kampus-naik-pesawat-2-kali-sepekan-Wz5PNSfgAz.jpeg
Sewa Kost Mahal, Mahasiswa Ini Pilih ke Kampus Naik Pesawat 2 Kali Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/406/2973337/santuy-banget-gadis-cilik-ini-terbiasa-tidur-dengan-ular-piton-Pxq7V1HTzh.JPG
Santuy Banget, Gadis Cilik Ini Terbiasa Tidur dengan Ular Piton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/406/2972721/kisah-mansa-musa-raja-muslim-terkaya-sepanjang-masa-yang-sedekahnya-picu-inflasi-gJd3IVxwUw.JPG
Kisah Mansa Musa, Raja Muslim Terkaya Sepanjang Masa yang Sedekahnya Picu Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/406/2970497/uniknya-tps-bertema-valentine-di-tangerang-warna-serba-pink-menyegarkan-mata-Ry2jd0CKGb.JPG
Uniknya TPS Bertema Valentine di Tangerang, Warna Serba Pink Menyegarkan Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/301/2967208/yuk-kepoin-cucamelon-buah-imut-yang-kulitnya-mirip-semangka-isi-seperti-mentimun-oUtPSoNzHd.JPG
Yuk Kepoin Cucamelon, Buah Imut yang Kulitnya Mirip Semangka Isi seperti Mentimun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement