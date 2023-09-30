Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Nyai Balau, Wanita Sakti Mandraguna Suku Dayak Pemilik Selendang Maut

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |08:02 WIB
Kisah Nyai Balau, Wanita Sakti Mandraguna Suku Dayak Pemilik Selendang Maut
Ilustrasi Gadis Suku Dayak, Kalimantan (Foto: IG/@jajago.keliling.indonesia)
KISAH Suku Dayak di Kalimantan selalu menarik dikulik. Salah satunya ialah cerita mengenai Nyai Balau, wanita sakti dari Suku Dayak yang keberaniannya menjadi suri tauladan bagi wanita Suku Dayak di Kalimantan Tengah sampai hari ini.

Mengutip laman Perpustakaan Digital SMA 5 Muara Teweh, Nyai Balau adalah seorang putri cantik jelita dan sopan santun yang tinggal Lewu Temah (skarang menjadi Kecamatan Tewah di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah).

Disebut sebagai Nyai Balau karena ia memiliki rambut panjang (balau). Suatu hari ia menikah dengan seorang pria dari keluarga terpandang bernama Kanyapi yang diangkat menjadi Temanggung, pemimpin daerah setempat.

Kehidupan Nyai Balau dan Kanyapi semakin bahagia karena mereka memiliki seorang putra. Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena sang putra menghilang seketika.

Dalam keputusasaan, Nyai Balau meminta izin sang suami untuk melakukan tapa di sebuah hutan angker.

Selama tujuh hari tujuh malam ia berdoa supaya mendapat petunjuk tentang keberadaan sang putra.

Sampai pada malam ketujuh datangnya seorang nenek yang mengatakan bahwa putra Nyai Balau telah meninggal. Putranya meninggal karena dikayau (penggal kepala) oleh Antang dari Juking Sopang.

Alasan Antang membunuh putra Nyai Balau untuk menunjukkan keperkasaannya sebagai laki-laki.

Sebagai seorang ibu, Nyai Balau bertekad untuk balas dendam atas kematian putranya kepada Antang. Nenek itu kemudian memberikan selendang sakti untuk membalaskan dendamnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
