Restoran Indonesia Laris Manis di Amrik, Sandiaga: Semoga Masakan Kita Lebih Dikenal

Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi salah satu restoran Indonesia di New York, AS (Foto: IG/@jakartamunch.us)

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengaku bangga dengan kehadiran restoran Indonesia di luar negeri, salah satunya Jakarta Munch di New York, Amerika Serikat.

Ia berharap eksistensi restoran Indonesia yang menyajikan berbagai kuliner khas Nusantara dapat diterima dengan baik dan mampu bersaing dengan restoran lokal lainnya.

"Mudah-mudahan masakan kita di sini lebih dikenal, dan inilah harapan kita dari penciptaan jejaring 4.000 restoran di luar negeri yang akan kita gunakan sebagai lokomotif bagi Indonesia spice up the world," kata Sandi, dikutip dari laman Instagram-nya, @sandiuno, Sabtu (30/9/2023).

(Foto: IG/@jakartamunch.us)

Sandi mengaku bangga jika Restoran Jakarta Munch di New York, Amerika Serikat ini ramai dikunjungi pelanggan non Indonesia alias para bule.

"Ketika berada di New York, saya ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu local champion Indonesia Wulandari Bing Slamet, Owner dari @jakartamunch.us . Sebuah restoran Indonesia otentik yang dipadukan dengan penyajian yang modern, dan mampu bersaing dengan restoran lainnya," tuturnya.