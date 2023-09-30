MasterChef Indonesia Offsite Challenge di Taman Mini dan Kedatangan JKT48!

Episode MasterChef kali ini berbeda dari sebelumnya karena Ibu Angela H. Tanoesoedibjo, B.A., M.Com. memberikan pesan selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tantangan kali ini ke 14 peserta akan ada offsite challenge di Anjungan Sumatera Barat, Taman Mini Indonesia Indah. Masing-masing kontestan menggunakan baju adat dari asal daerah mereka.

Para kontestan akan dibagi menjadi dua tim, tim barat dan tim timur. Kontestan akan memasak masakan khas nusantara.

Yang spesial, juri membawa bintang tamu member JKT48 untuk menyicipi masakan para kontestan.