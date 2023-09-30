AKHIR pekan waktu yang cocok untuk kumpul bersama keluarga. Akan lebih seru jika kumpul bersama sambil menyantap camilan.
Mengutip dari Parents, menyantap makanan bersama keluarga memiliki banyak manfaat. Mulai dari mencegah gangguan kesehatan mental, meningkatkan kemampuan komunikasi, mengurangi risiko bullying, melengkapi terapi keluarga, meningkatkan harga diri anak, hingga membantu anak tumbuh dewasa dengan baik.
Nah, dari sekian banyak camilan yang ada, tentu kita perlu camilan yang unik dan menarik agar anak-anak lahap mengonsumsinya. Untuk itu, cobalah untuk membuat tempe goreng isi ayam suwir.
Perpaduan kedelai tempe dengan ayam suwir yang telah ditumis siap manjakan lidahmu. Mengutip dari @gakbosendiet, Minggu (1/10/2023), berikut resep dan cara membuat tempe goreng isi ayam suwir.
Resep Tempe Goreng Isi Ayam Suwir
Bahan:
1 balok tempe, potong menjadi beberapa bagian
10 buah cabai merah keriting
20 buah cabai rawit
3 buah bawang merah
2 buah bawang putih
100 gram ayam suwir
1 sdt gula
1 sdt kaldu ayam
1 sdt garam
Minyak goreng secukupnya
Adonan tepung untuk goreng:
1 batang daun prei, iris tipis-tipis
1 sdt ketumbar
1/2 sdt garam
Air secukupnya