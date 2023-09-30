Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Tempe goreng Isi Ayam Suwir, Camilan Lezat untuk Akhir Pekan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |07:30 WIB
Resep Tempe goreng Isi Ayam Suwir, Camilan Lezat untuk Akhir Pekan
Resep tempe goreng isi ayam suwir. (Foto: TikTok @gakbosendiet
A
A
A

AKHIR pekan waktu yang cocok untuk kumpul bersama keluarga. Akan lebih seru jika kumpul bersama sambil menyantap camilan.

Mengutip dari Parents, menyantap makanan bersama keluarga memiliki banyak manfaat. Mulai dari mencegah gangguan kesehatan mental, meningkatkan kemampuan komunikasi, mengurangi risiko bullying, melengkapi terapi keluarga, meningkatkan harga diri anak, hingga membantu anak tumbuh dewasa dengan baik.

Nah, dari sekian banyak camilan yang ada, tentu kita perlu camilan yang unik dan menarik agar anak-anak lahap mengonsumsinya. Untuk itu, cobalah untuk membuat tempe goreng isi ayam suwir.

Perpaduan kedelai tempe dengan ayam suwir yang telah ditumis siap manjakan lidahmu. Mengutip dari @gakbosendiet, Minggu (1/10/2023), berikut resep dan cara membuat tempe goreng isi ayam suwir.

Resep Tempe Goreng Isi Ayam Suwir

Bahan:

Resep Tempe Mercon

1 balok tempe, potong menjadi beberapa bagian

10 buah cabai merah keriting

20 buah cabai rawit

3 buah bawang merah

2 buah bawang putih

100 gram ayam suwir

1 sdt gula

1 sdt kaldu ayam

1 sdt garam

Minyak goreng secukupnya

Adonan tepung untuk goreng:

1 batang daun prei, iris tipis-tipis

1 sdt ketumbar

1/2 sdt garam

Air secukupnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement