HOME WOMEN FASHION

Prilly Latuconsina Pakai Baju Rp500 Ribuan, Tapi Harga Tasnya yang Bikin Syok

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |01:33 WIB
Prilly Latuconsina Pakai Baju Rp500 Ribuan, Tapi Harga Tasnya yang Bikin Syok
Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Prilly Latuconsina memang kerap simple dan sederhana tapi tetap memukau. Tidak heran dengan penampilannya yang keren dan parasnya yang cantik, dia kerap menjadi idola netizen.

Tapi, meskipun terlihat simple dan sederhana tapi bukan berarti outfitnya murahan ya. Seperti dilansir dari akun Instagram @fashion.prillylatuconsinaa, berikut harga outfit pemain film Danur tersebut.

Mantan kekasih Maxime Bouttier ini terlihat mengenakan stelan cardigan bernuansa coklat dan krem dengan celana motif serupa. Harga busana Prilly ini pun terungkap yakni sebesar Rp500 ribu

Prilly Latuconsina

Dia juga mengenakan high heels putih yang memberi sentuhan anggun pada penampilannya. Meski terlihat simple, sepatu hak tinggi Prilly keluaran brand Maline Souliers ini memiliki harga hampir Rp10 juta.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
