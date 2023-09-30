Potret Wulan Guritno Berlengggang di Atas Panggung dengan Crop Top Hitam

ARTIS cantik Wulan Guritno memang kerap dikenal sebagai aktris dan juga presenter olahraga. Tapi, banyak yang tidak tahu kalau perempuan cantik ini berprofesi sebagai model.

Wulan Guritno pun membuktikan dirinya masih pantas menyandang gelar model, dengan membawakan koleksi Rinda Salmun. Wulan tampil sebagai model dalam acara Fashion Nation 17th yang diselenggarakan oleh Senayan City, di Main Atrium, Senayan City, Jakarta.

Perempuan kelahiran 1981 ini tampil memesona menggunakan busana serba hitam dengan bagian atasan crop top berlengan panjang. Crop top ini pu memiliki motif bunga yang senada dengan warna bajunya pada bagian sisinya.

Sementara untuk bawahannya, dia menggunakan rok bermotif kotak-kotak yang terdapat serut pada bagian belakangnya. Dia pun mempermanis penampilannya dengan sepatu stiletto hitam, yang membuat kaki jenjangnya nampak indah.

Busana yang Wulan Guritno gunakan adalah salah satu dari 14 look yang dibuat oleh Rinda Salmun. Selain Wulan Guritno, adapun model profesional yang menjadi perwakilan Rinda Salmun untuk membawakan koleksinya antara lain Paula Verhoeven, Alika Islamadina, dan Ian Hugen.

Koleksi yang bertajuk “Fleurish” Rinda Salmun mengolah beragam jenis limbah tekstil pakaian bekas, menjadi produk-produk baru dengan bentuk yang sama sekali berbeda.