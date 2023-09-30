Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Wulan Guritno Berlengggang di Atas Panggung dengan Crop Top Hitam

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |00:35 WIB
Potret Wulan Guritno Berlengggang di Atas Panggung dengan Crop Top Hitam
Wulan Guritno. (Foto: Youtube)
A
A
A

ARTIS cantik Wulan Guritno memang kerap dikenal sebagai aktris dan juga presenter olahraga. Tapi, banyak yang tidak tahu kalau perempuan cantik ini berprofesi sebagai model.

Wulan Guritno pun membuktikan dirinya masih pantas menyandang gelar model, dengan membawakan koleksi Rinda Salmun. Wulan tampil sebagai model dalam acara Fashion Nation 17th yang diselenggarakan oleh Senayan City, di Main Atrium, Senayan City, Jakarta.

Wulan Guritno

Perempuan kelahiran 1981 ini tampil memesona menggunakan busana serba hitam dengan bagian atasan crop top berlengan panjang. Crop top ini pu memiliki motif bunga yang senada dengan warna bajunya pada bagian sisinya.

Sementara untuk bawahannya, dia menggunakan rok bermotif kotak-kotak yang terdapat serut pada bagian belakangnya. Dia pun mempermanis penampilannya dengan sepatu stiletto hitam, yang membuat kaki jenjangnya nampak indah.

Busana yang Wulan Guritno gunakan adalah salah satu dari 14 look yang dibuat oleh Rinda Salmun. Selain Wulan Guritno, adapun model profesional yang menjadi perwakilan Rinda Salmun untuk membawakan koleksinya antara lain Paula Verhoeven, Alika Islamadina, dan Ian Hugen.

Koleksi yang bertajuk “Fleurish” Rinda Salmun mengolah beragam jenis limbah tekstil pakaian bekas, menjadi produk-produk baru dengan bentuk yang sama sekali berbeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153725/ini_rahasia_kulit_awet_muda_wulan_guritno-O4oN_large.jpg
Ini Rahasia Kulit Awet Muda Wulan Guritno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/612/3142968/wulan_guritno-TxRA_large.jpg
Momen Wulan Guritno dan Aldila Dimitri Kompak Hadiri Kelulusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/612/3133261/5_fakta_isu_wulan_guritno_mau_nikah_tahun_ini_dengan_ariel_noah-3jCw_large.jpg
5 Fakta Isu Wulan Guritno Mau Nikah Tahun Ini, dengan Ariel NOAH?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/194/3092662/potret_wulan_guritno_tampil_menyala_pakai_kemben_dress_bikin_netizen_terpesona-JlTZ_large.jpg
Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/611/3085438/potret_cantik_wulan_guritno_tampil_cantik_dengan_makeup_flawless_pesonanya_terpancar-WqGe_large.jpg
Potret Cantik Wulan Guritno Tampil Cantik dengan Makeup Flawless, Pesonanya Terpancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/194/3084952/potret_wulan_guritno_catwalk_di_jalanan_tampil_memukau_dengan_dress_ketat-rNF2_large.jpg
Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement