HOME WOMEN FASHION

Wamenparekraf: Acara Istana Berbatik Jadi Momentum Untuk Promosikan Batik Agar Mendunia

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |14:26 WIB
Wamenparekraf: Acara Istana Berbatik Jadi Momentum Untuk Promosikan Batik Agar Mendunia
Istana berbatik. (Foto: Ist)
A
A
A

PERHELATAN Istana Berbatik akan digelar sebagai bentuk memeriahkan Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober 2023 mendatang.

Acara inti dari Istana Berbatik akan digelar pada Minggu, (1/10) menampilkan fashion show yang melibatkan sekitar 500 peserta yang terdiri dari para pejabat negara, petinggi kementerian/lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), public figure, perwakilan kerajaan-kerajaan nusantara, hingga para duta besar (dubes) negara-negara sahabat.

 Batik

Berdasarkan keterangan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo, Sabtu (30/9/2023) ia menuturkan, bahwa event Istana Berbatik menjadi momen untuk mempromosikan dan menampilkan batik sebagai produk asli dan karya kreatif warisan budaya Indonesia ke kancah dunia.

“Kami optimistis, gelaran Istana Berbatik ini bukan sekadar seremonial dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober. Tapi pesannya itu tadi, akan makin menunjukkan Indonesia kaya akan warisan budaya,” kata Angela.

Menariknya lagi, dalam acara ini tak hanya berbagai elemen dari dalam negeri yang akan berlenggok dan melakukan catwalk, melainkan para dubes dari negara sahabat yang turut menjadi model.

Di samping itu, penayangan event ini di media-media nasional terkait Istana Berbatik juga dapat jadi sarana yang tepat untuk mempromosikan batik di pasar internasional.

Halaman:
1 2
      
