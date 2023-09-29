Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Gwenchana dalam Bahasa Gaul, Kini Viral di Media Sosial

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |15:44 WIB
Arti Kata Gwenchana dalam Bahasa Gaul, Kini Viral di Media Sosial
Ilustrasi arti kata Gwenchan (Foto:Parkinson Life)
A
A
A

MENGENAL arti kata Gwenchana dalam bahasa gaul. Kata ini begitu populer setelah budaya K-Pop dan drama-drama Korea Selatan menjamur di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Apalagi saat ini, kata tersebut pun sangat umum digunakan dalam pergaulan anak muda hingga viral di media sosial.

Gwenchana yang berasal dari bahasa Korea memiliki arti baik-baik saja, tidak apa-apa, bagus, atau boleh. Kata tersebut digunakan dalam berbagai situasi.

Bisa untuk meyakinkan orang lain jika keadaan Anda baik-baik saja atau menghibur orang yang sedang berada di dalam masa sulit.

Mengutip berbagai sumber, penulisan Gwenchana terdapat dua jenis. Pertama untuk formal yakni 'Gwenchanayo'. Kedua untuk informal dengan penulisan 'Gwenchana'.

Bahasa Gaul

Penggunaan kata Gwenchanayo nampaknya lebih pas digunakan saat berbicara dengan orangtua, guru, orang yang lebih tua, orang yang akrab, atau bos di kantor.

Sedangkan kata gwenchana mengandung arti lebih luas, tergantung konteks pertanyaan yang diberikan.

