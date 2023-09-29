Arti Kata Gwenchana dalam Bahasa Gaul, Kini Viral di Media Sosial

MENGENAL arti kata Gwenchana dalam bahasa gaul. Kata ini begitu populer setelah budaya K-Pop dan drama-drama Korea Selatan menjamur di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Apalagi saat ini, kata tersebut pun sangat umum digunakan dalam pergaulan anak muda hingga viral di media sosial.

Gwenchana yang berasal dari bahasa Korea memiliki arti baik-baik saja, tidak apa-apa, bagus, atau boleh. Kata tersebut digunakan dalam berbagai situasi.

Bisa untuk meyakinkan orang lain jika keadaan Anda baik-baik saja atau menghibur orang yang sedang berada di dalam masa sulit.

Mengutip berbagai sumber, penulisan Gwenchana terdapat dua jenis. Pertama untuk formal yakni 'Gwenchanayo'. Kedua untuk informal dengan penulisan 'Gwenchana'.

Penggunaan kata Gwenchanayo nampaknya lebih pas digunakan saat berbicara dengan orangtua, guru, orang yang lebih tua, orang yang akrab, atau bos di kantor.

Sedangkan kata gwenchana mengandung arti lebih luas, tergantung konteks pertanyaan yang diberikan.