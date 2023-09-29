Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Intip Kesiapan Jelang Istana Berbatik 1 Oktober Mendatang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |20:41 WIB
Intip Kesiapan Jelang Istana Berbatik 1 Oktober Mendatang
Persiapan Istana Berbatik. (Foto: MNC)
A
A
A

GELARAN Istana Berbatik akan diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 1 Oktober 2023 mendatang. Jelang pergelaran busana ini, lokasi Istana Presiden, Jakarta Pusat mulai dipersiapkan.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, panggung-panggung untuk pagelaran busana batik ini sudah hampir rampung tepat di depan Istana Presiden. Beberapa layar pun telah dipasang sebagai penunjang kemeriahaan acara Istana Berbatik ini.

Panggung pun juga terlihat megah di depan Istana Negara. Ada pula beberapa spot yang diiisi beberapa alat musik sebagai hiburan di pergelaran ini.

Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo pun turut hadir mengamati persiapan jelang Istana Berbatik ini. Nampak Angela turut memeriksa keadaan dan memastikan panggung yang akan digunakan di pagelaran ini.

Adapun panggung yang ditampilkan pun juga begitu istimewa. Nampak ada cahaya LED yang akan menyinari lantai panggung saat pagelaran tersebut.

Sebagai informasi, Istana Berkebaya akan digelar pada Minggu, 1 Oktober 2023 pada pukul 19.00 WIB. Pergelaran ini akan diisi dengan fashion show, pertunjukan musik dan tari, serta eksibisi batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
