HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Jago Jadi Mak Comblang Terbaik

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |23:00 WIB
4 Zodiak Jago Jadi Mak Comblang Terbaik
Zodiak jago jadi mak comblang, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN orang, baik itu wanita mau pun pria yang berstatus jomblo ketika ingin memulai suatu hubungan, suka meminta bantuan dari teman atau kolega terdekat agar dijodohkan atau dikenalkan dengan calon pasangan yang berpotensial.

Nah, seseorang yang pandai dalam urusan percintaan dan suka menjodoh-jodohkan orang-orang terdekatnya dengan membuahkan hasil gemilang. Secara astrologi, dilansir dari Bustle, Minggu (1/10/2023) orang-orang dengan empat zodiak ini berbakat jadi mak comblang terbaik untuk membantu Anda mencari pasangan.

1. Aries: Orang-orang Aries ternyata adalah orang yang sangat suka menjodohkan sahabat terdekatnya. Para Aries cukup beruntung karena prediksi memperkenalkan pasangan yang baik dan feelingnya selalu benar. Bahkan, tak jarang orang-orang terdekatnya jadi bergantung kepada para Aries terkait mencari pasangan.

 BACA JUGA:

2. Cancer: Para Cancer terkenal punya sifat emosional, sensitif, dan tingkat kepedulian serta peka yang tinggi. Karakter inilah yang membuat ia bisa membantu sahabat mau pun orang-orang terdekatnya untuk urusan asmara. Ditambah, pemilik zodiak ini paham betul tentang percintaan. Mak comblang mumpuni!

Halaman:
1 2
      
