HOME WOMEN LIFE

Pentingnya Dongeng untuk Merangsang Otak Anak Pada Masa Pertumbuhan

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |19:49 WIB
Pentingnya Dongeng untuk Merangsang Otak Anak Pada Masa Pertumbuhan
Podcast Aksi Nyata.
A
A
A

DONGENG merupakan kegiatan yang sangat penting bagi masa kecil anak-anak. Tak hanya sekadar cerita pengantar tidur, ada banyak manfaat yang didapatkan dari dongeng.

Ya, meski dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dongeng memiliki arti "cerita yang tidak benar-benar terjadi", namun lewat kegiatan inilah imajinasi anak dapat dikembangkan. Hingga kemudian ia akan tumbuh besar dengan segudang kreativitas.

Hal tersebut dijelaskan secara gamblang oleh pendongeng kawakan Indonesia, Gerry Saleh Melawadi yang juga akrab disapa Paman Gery.

"Mungkin masih menganggap dongen itu hal yang remeh. Setelah saya tekuni ada sisi ilmiah dari kegiatan ini. Ternyata manfaat dongeng tidak hanya perkara edukasi dan literasi, tetapi bisa menjamah pada sisi psikologi anak. Dan ini sangat penting," kata Paman Gery dalam Podcast Aksi Nyata Parta Perindo, Jumat (29/9/2023).

Sebagai contoh, lanjut Paman Gery, ketika anak terbiasa mendengarkan dongeng, mereka justru dapat lebih menerima pelajaran di sekolahnya. Ini berkat sifat story telling yang terdapat pada dongeng. Bagaimana seseorang menyampaikan suatu cerita dengan kemasan yang menarik, mudah dimengerti, dan juga persuasif.

"Meski sifatnya imajinatif, cerita-cerita seperti dongeng itu dapat merangsang otak anak di masa pertumbuhannya dan mereka akan menjadi lebih terbuka kepada kita," ungkap Paman Gery.

