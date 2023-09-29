Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Waspada! Pemilik 5 Zodiak Ini Hobi Ghosting

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |23:00 WIB
Waspada! Pemilik 5 Zodiak Ini Hobi <i>Ghosting</i>
Zodiak hobi ghosting, (Foto: Freepik)
A
A
A

SIAPA sih yang suka menjadi korban dari orang yang suka menghilang begitu saja bak hantu, alias korban ghosting? Bagaimana rasanya bila dijadikan teman chat sesaat saja? Pasti Anda sudah mengharap lebih tapi kenyataannya seseorang tersebut pergi meninggkalkan tanpa ada kata perpisahan.

Kebanyakan wanita percaya janji manis pria yang sedang dekat dengannya. Padahal, lelaki tersebut hanya memainkan perasaaan perempuan tersebut. Secara astrologi, dikutip dari Lifestyle Asia, Sabtu (30/9/2023) pria dengan lima zodiak ini cenderung lebih suka ghosting.

1. Aries: Duh, para lelaki Aries berpikir cinta adalah permainan. Pria dengan zodiak satu ini akan mencintai pasangannya yang begitu besar. Namun, ketika lawan jenisnya sudah jatuh cinta terlalu dalam, maka ia tak akan segan-segan untuk meninggalkan pasangannya.

2. Gemini: Pria Gemini disebutkan adalah tipe orang yang selalu penasaran ketika sedang pedekate, mendekati dan mencari pasangannya. Sehingga saat ada orang lain yang terpengaruh janji manisnya, ia merasa usahanya berhasil dan tak ragu membuat lawan jenisnya menjadi korban ghosting.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement