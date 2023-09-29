Waspada! Pemilik 5 Zodiak Ini Hobi Ghosting

SIAPA sih yang suka menjadi korban dari orang yang suka menghilang begitu saja bak hantu, alias korban ghosting? Bagaimana rasanya bila dijadikan teman chat sesaat saja? Pasti Anda sudah mengharap lebih tapi kenyataannya seseorang tersebut pergi meninggkalkan tanpa ada kata perpisahan.

Kebanyakan wanita percaya janji manis pria yang sedang dekat dengannya. Padahal, lelaki tersebut hanya memainkan perasaaan perempuan tersebut. Secara astrologi, dikutip dari Lifestyle Asia, Sabtu (30/9/2023) pria dengan lima zodiak ini cenderung lebih suka ghosting.

1. Aries: Duh, para lelaki Aries berpikir cinta adalah permainan. Pria dengan zodiak satu ini akan mencintai pasangannya yang begitu besar. Namun, ketika lawan jenisnya sudah jatuh cinta terlalu dalam, maka ia tak akan segan-segan untuk meninggalkan pasangannya.

2. Gemini: Pria Gemini disebutkan adalah tipe orang yang selalu penasaran ketika sedang pedekate, mendekati dan mencari pasangannya. Sehingga saat ada orang lain yang terpengaruh janji manisnya, ia merasa usahanya berhasil dan tak ragu membuat lawan jenisnya menjadi korban ghosting.