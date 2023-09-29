Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak yang Siap Perlakukan Istri bak Ratu

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |20:00 WIB
4 Zodiak yang Siap Perlakukan Istri bak Ratu
Zodiak siap perlakukan istri bak ratu, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEORANG suami yang memperlakukan istrinya dengan lembut dan baik adalah impian semua wanita. Nah, sebagian pria punya loh nilai kualitas tinggi ini!

Ya, secara astrologi pria dengan empat zodiak ini adalah tipe pria yang siap memperlakukan istrinya seperti ratu? Berikut ulasannya, dilansir dari Pink Villa, Sabtu (230/9/2023)

1. Pisces: Pria Pisces terkenal dengan sifat romantis dan penyayangnya. Ketika, mulai dewasa, biasanya sudah mendambakan untuk bisa menemukan belahan jiwa dan akan memprioritaskan pasangan tersebut menjadi istrinya. Pria dengan zodiak ini mendahulukan kebahagian dan kesejahteraan pasangannya, dan memperlakukan istrinya nanti dengan penuh perhatian dan pengabdian.

2. Taurus: Para pria Taurus terkenal memiliki kesetiaan yang tak akan tergoyahkan dan komitmen yang mendalam dengan pasangannya. Ia sangat berusaha dan berupaya untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang nyaman bagi istrinya kelak. 

Halaman:
1 2
      
