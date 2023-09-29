Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Super Detail dan Fokus, Virgo Juara 1

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |15:00 WIB
5 Zodiak Super Detail dan Fokus, Virgo Juara 1
Zodiak super detail, (Foto: Master1305/Freepik)
A
A
A

TAK jarang di lingkungan sekitar kita, ada orang-orang yang sangat berorientasi pada detail, tak melewatkan hal kecil apa pun serta memastikan semua sesuai dengan kendalinya.

Nah, orang-orang yang tak ingin meninggalkan hal sekecil apa pun, memastikan bahwa semuanya sempurna dan super detail seperti ini, biasanya adalah pemilik dari lima zodiak dikenal sangat detail dalam mengerjakan segala hal berikut ini. Intip ulasannya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari Pink Villa, Sabtu (30/9/2023)

1. Virgo: Sudah sangat lama dikenal sebagai individu yang perfeksionis. Para Virgo sering memperhatikan detail dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan finansial dan pekerjaannya.

2. Scorpio: Para pemilik zodiak berlambang kalajengking ini adalah pengamat yang tajam. Tak heran ia tipe orang yang bersinar, sukses dalam pekerjaannya karena orang ini harus bekerja keras secara detail, seperti bekerja sebagai manajemen proyek maupun analisis keuangan. Tak hanya punya kemampuan untuk mengukur emosi dan niat, tapi juga sabar dan teliti.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement