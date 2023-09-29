Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Taurus Sampai Virgo, 4 Zodiak yang Ternyata Gampang Merasa Malu

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |12:00 WIB
Taurus Sampai Virgo, 4 Zodiak yang Ternyata Gampang Merasa Malu
Zodiak gampang merasa malu, (Foto: Cookie_Studio/Freepik)
A
A
A

SETIAP orang punya karakter yang berbeda-beda, termasuk soal rasa malu. Ada yang cuek tak peduli anggapan atau omongan orang lain, tapi tak sedikit juga orang yang gampang malu.

Ya, ada beberapa orang yang tumbuh dewasa dengan memiliki sifat kepribadian pemalu yang cukup besar. Menariknya, karakter seperti ini bisa terbaca lewat tanda zodiak yang dimiliki. Penasaran zodiak apa saja? Dikutip dari Bustle, Sabtu (30/9/2023) berikut paparan singkatnya.

1. Taurus: Orang-orang Taurus cenderung ingin selalu terlihat kuat, tetapi di balik kuatnya, ia juga memiliki rasa malu yang tinggi. Biasnya banyak momen yang membuat pemilik zodiak ini tidak percaya diri, ketika berada di lingkungan baru. Harus ekstra mendorong dirinya sendiri untuk berani melakukan sesuatu.

 BACA JUGA:

2. Cancer: Para Cancer disebut sebagai orang yang peka terhadap di sekitarnya, inilah kenapa biasanya orange-orang Cancer lebih memilih untuk diam dan memperhatikan lingkungannya dulu agar lebih percaya diri.

Para pemilik zodiak ini sangatlah waspada terhadap dirinya yang memiliki rasa malu dan cemas, karena sangat sensitive, sehingga merasa pribadinya dihakimi orang lain.

Halaman:
1 2
      
