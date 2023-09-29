6 Potret Atlet Voli Cantik Zhana Todorova, Tampilannya Suka Bikin Gagal Fokus

ATLET cantik Zhana Todorova dikenal sebagai atlet bola voli wanita asal Bulgaria, yang juga bagian dari tim voli nasional wanita Bulgaria. Atlet kelahiran 6 Januari 1997 ini memiliki tinggi 170 cm dan berat 56 kg sehingga ia diposisikan sebagai libero.

Atlet berusia 26 tahun itu telah memiliki beberapa prestasi, diantaranya memenangkan medali emas bersama tim nasional pada FIVB Challenger Cup 2018, European Golden League 2021, 2018 dan medali perunggu pada World Championships U23. Beberapa penghargaan individu yang diraih atlet cantik ini di antaranya sebagai best receiver pada FIVB Challenger Cup 2018 dan MVP pada European Golden League 2021.

Paras Zhana saat di lapangan kerap kali membuat orang-orang terpikat, namun saat di luar lapangan ia tetap tampil cantik dan memikat loh. Lantas seperti apa potret dari Atlet voli asal Bulgaria tersebut? Berikut 6 potret cantik Zhana Todorova yang diambil dari Instagram @jansheto

Naik motor

Penampilan Zhana saat berpose di motor ini bikin salah fokus. Ia tampil manis walau terlihat tomboy dengan dress kombinasi hitam hijau dan juga kaos kaki panjang yang sedikit bermotif.

Baju Jepang

Kali ini Zhana tampil dengan kaos putih dan celana coklat. Ia berpose dengan outer khas jepang sambil memegang pedang.

Dress mini

Selanjutnya, Zhana tampil dengan dress mini bermotif abstrak. Sambil berpose mencium bunga ia tampak sangat manis dengan rambut yang digerainya.