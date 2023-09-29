9 Contoh Cyberbullying di Media Sosial dan Dampaknya, Wajib Waspada!

CONTOH Cyberbullying di Media Sosial dan Dampaknya, penting untuk diketahui oleh setiap orang. Sebagai bahan pemahaman agar jangan sampai menjadi korban atau juga pelaku dari tindakan perundungan.

Cyberbullying sendiri, adalah aksi bullying atau perundungan yang dilakukan di secara online atau di jagat maya alias melalui jaringan internet. Cyberbullying merupakan perilaku untuk menyakiti orang lain yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali melalui ruang komunikasi online.

Beberapa aksi cyberbullying di antaranya, mengirim pesan teks atau pesan di medsos untuk mengancam, mempermalukan, melecehkan, atau merendahkan seseorang. Seiring dengan kemajuan dan kecanggihan dunia teknologi saat ini, contoh cyberbulling sekarang gampang sekali terjadi di ranah media sosial (medsos), dan dampak cyberbullying ini luar biasa bagi korban.

Supaya bisa memahami seperti apa aksi cyberbullying di dunia online, berikut adalah contoh cyberbullying di media sosial berikut dampaknya yang perlu diwaspadai, yang sebagaimana dikutip dari Social Connect, Jumat (29/9/2023)

1. Pelecehan Online: Pelecehan online, tindakan berbahaya ini umumnya dilakukan dengan pesan-pesan yang berisi kata kasar atau mengancam, bisa mempengaruhi kepercayaan diri serta dapat membuat korbannya takut. Pesan yang dikirim terus-menerus kepada korban, dan pelaku melakukan berbagai upaya ekstrem untuk menimbulkan rasa takut dan sakit pada korban.

(Contoh Cyberbullying di Media Sosial dan Dampaknya, Foto: Pexels)

2. Outing –Mengasingkan : Outing atau mengasingkan dalam cyberbullying adalah ketika suatu kelompok dengan sengaja memilih dan meninggalkan seseorang dari grup online seperti grup chat. Kelompok itu kemudian meninggalkan komentar jahat kepada orang atau korban tersebut sebagai targetnya.

BACA JUGA:

3. Fraping – Ambil Alih Akun: Fraping adalah pelanggaran serius, ketika seseorang mendapatkan akses ke akun media sosial orang lain dan menyamar sebagai pemilik akun sebagai upaya untuk merusak reputasi korbannya.





(Contoh Cyberbullying di Media Sosial dan Dampaknya, Foto:Freepik)





Konsekuensi fraping bisa serius, terutama jika terdapat sesuatu yang benar-benar memalukan dan diunggah di dalam akun medsosnya, yang mungkin akan sulit untuk menghapusnya atau memperbaiki reputasi digital korban.