Kisah Kim So-Hyun, Sempat Hiatus dan Kepikiran untuk Pensiun di Usia 20

Bagi para pecinta Drakor (Drama Korea) nama dan sosok aktris cantik satu ini memang sudah sangat familiar. Mengingat sudah banyak sekali drama hits dan juga layar lebar yang ia bintangi, sejak debut berkarir di usia 7 tahun.

Namun siapa sangka, di tengah kesuksesan dan ketenarannya, Kim So-Hyun sempat berpikir untuk pensiun di usia 20 tahun saat ia membintangi drama terakhirnya sebelum hiatus berjudul River Where The Moon Rises pada 2021 lalu. Padahal, Kim So-Hyun selama ini memiliki image yang positif, disukai oleh masyarakat Korea Selatan dan fans internasional, bahkan dijuluki sebagai National Little Sister, hingga Queen of Child Actress.

Lalu, hal apa yang menyebabkan seorang Kim So-Hyun yang memiliki karier gemilang di industri hiburan Korea Selatan ingin pensiun di usia 20 tahun? Berikut adalah kisah Kim So-Hyun, yang dikutip dari berbagai sumber, Jumat (29/9/2023)

Kim So-Hyun diketahui lahir di Australia pada tanggal 4 Juni 1999 ini, pindah ke Korea saat usianya 5 tahun. Dua tahun kemudian, yakni di usia 7 tahun, ia mulai masuk ke industri hiburan Korea Selatan sebagai aktris cilik dengan membintangi drama berjudul Ten Minute Minor di 2006. Dari sini, Kim So-Hyun banyak membintangi puluhan drama dan juga film.

Namun, setelah 14 tahun berkarir di dunia akting, dalam sebuah wawancara Kim So Hyun mengaku bahwa salah fase terberat dalam hidupnya adalah saat ia mulai menginjak usia 20-an. Ia merasa bahwa di usia ini, dirinya justru mengalami penurunan karir./

Kim So-Hyun merasa, hal ini sebagai dampak ketika ia menjadi artis cilik selama bertahun-tahun. Bahkan, image artis cilik masih begitu melekat dalam dirinya meski ia sudah menginjak usia 20 tahun dan tokoh yang diperankannya merupakan sosok dewasa.