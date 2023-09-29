Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Igor Saykoji Sering Lelah saat Berkunjung ke Mall, Pura-Pura ke Toilet untuk Cari Tempat Duduk

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |05:30 WIB
Kisah Igor Saykoji Sering Lelah saat Berkunjung ke Mall, Pura-Pura ke Toilet untuk Cari Tempat Duduk
Kisah Igor Saykoji turunkan berat badan. (Foto: Instagram @saykoji)
A
A
A

RAPPER Ignatius Rosoinaya Penyami atau akrab disapa Igor Saykoji menceritakan kesulitannya saat masih memiliki berat badan berlebih. Kala itu Igor memiliki bobot mencapai 140 kilogram.

Alhasil, dia sering merasa lelah ketika pergi ke mall bersama anak-anaknya. Hal ini diceritakan Igor Saykoji saat diundang di channel YouTube milik Deddy Corbuzier. Pada kesempatan tersebut Igor menyampaikan keluhannya ketika mengalami obesitas.

Diketahui, salah satu alasan kuat Igor Saykoji menjalani diet karena ingin membahagiakan keluarganya.

"Ada banyak momen-momen yang hilang waktu gue secara fisik nggak cukup kuat untuk mendampingi anak-anak gue menikmati hidup," kata Igor Saykoji dikutip dari kanal YouTube milik Deddy Corbuzier, Sabtu 30 September 2023.

Kisah diet Igor Saykoji

Igor ingat dengan momen saat menemani anaknya pergi ke mall. Saat itu, Igor merasa mudah lelah meski hanya berjalan dari parkiran mobil ke salah satu titik di dalam pusat perbelanjaan tersebut.

Tak ingin mengecewakan anaknya, Igor memilih berpura-pura izin ke toilet demi mencari tempat istirahat.

"Sesimpel kayak gue mau ke mall, begitu parkir, turun, masuk dalam mall banyak banget kesempatan gue nyari dimana gue bisa duduk dulu, karena di berat badan yang berat itu sangat nggak nyaman untuk berdiri. Apalagi kalau umur elo udah 30 menjelang 40 udah mulai kerasa. Walaupun kayak pura-pura ke WC," tuturnya.

