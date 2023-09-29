Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampilan Lisa BLACKPINK di Panggung Kabaret Perdana, Pakai Bikini Tuai Kontroversi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |17:01 WIB
Tampilan Lisa BLACKPINK di Panggung Kabaret Perdana, Pakai Bikini Tuai Kontroversi
Kabaret Show The Crazy Horse. (Foto: Allkpop)
A
A
A

LISA BLACKPINK menggemparkan publik dengan debut di panggung kabaret ternama di Paris, Crazy Horse. Bukan hanya penampilan Lisa disebut mengesankan dan menawan di atas panggung.

Namun, setelah penampilan mengesankan Lisa di acara kabaret ini, Lisa jadi buah bibir publik lantaran busananya yang cukup vulgar di acara tersebut. Lewat potret yang tersebar, rekan Jennie, Jisoo dan Rose BLACKPINK ini teelihat mengenakan lingerie hitam yang memerlihatkan lekuk tubuhnya.

Lisa nampak tersenyum lebar dengan berwarna merah muda, bersama para peserta lainnya di acara kabaret itu. Mereka pun terlihat begitu menggoda dengan busana vulgar tersebut.

Lisa Blackpink

Dilansir Allkpop, momen Lisa tampil vulgar di acara kabaret Crazy Horse ini pun mengundang beragam komentar para BLINK, penggemar BLAKCPINK. Salah satunya dari akun Twitter, @blinkmf.

“Ketat banget sepertinya but its ok. Uri maknae kita udah dewasa guyyss,” tulis akun itu.

Banyak BLINK lainnya yang juga terpana dengan penampilan Lisa. Ada yang menganggap busana Lisa BLACKPINK di acara ini terhitung lebih sopan di antara rekan lainnya.

“Tapi, dari antara semua cast nya, Lisa doang si yang paling tertutup,” tulis akun @en******.

“Itu malah aslinya yang lain ga pake bra atau penutup gak sih,” sambung @pi****.

Halaman:
1 2
      
