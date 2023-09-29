Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Rosa, Istri Codeblu yang Bersiteru dengan Farida Nurhan

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |21:30 WIB
5 Potret Cantik Rosa, Istri Codeblu yang Bersiteru dengan Farida Nurhan
Potret cantik Rosa, istri Codeblu (Foto: Instagram @thererose)
A
A
A

SEJAK perselisihannya dengan Farida Nurhan kala mereview makanan yang dihidangkan di rumah makan Nyak Kopsah, pemilik akun TikTok bernama @codebluuu ini pun semakin menari sorotan warganet Indonesia.

Pasalnya, food vlogger anonim yang diduga berprofesi sebagai pakar atau ahli dalam bidang bisnis Food & Beverages (F&B) yang terkenal kerap memberikan kritik tajam ini akhirnya menyeret Farida Nurhan ke ranah hokum perkara doxing (menyebarkan data pribadi) dan ejekan fisik.

 therer

Dengan melaporkan Farida Nurhan ke pihak berwajib, pemilik akun tersebut pun mengungkapkan wajahnya dengan datang ke berbagai podcast. Diketahui, ia adalah William Anderson, bersama sang istri yang bernama Rosa. Setelah terungkap ke public, Codeblu dan sang istri justru mendapat berbagai pujian, tak terkecuali Rosa, yang dipuji akan kecantikannya.

Lantas, seperti apa potret cantiknya Istri Codeblu ini? Berikut Okezone rangkum foto-foto Rosa, dikutip dari Instagram pribadinya, @thererose, Jumat (29/9/2023)

1. Cantik eksotis: Rosa hadir tak hanya dengan paras cantik nan eksotis. Selain parasnya yang menawan, Rosa juga memiliki bentuk tubuh yang indah bak Kylie Jenner. Dengan rambut hitam dan lurus panjang, wanita berusia 24 tahun ini pun tampil menawan dengan balutan dress bermotif.

2. Selfie menawan: Selain menampilkan foto full body, istri dari Codeblu ini pun kerap membagikan foto selfienya. Bergaya dengan memberikan pose selfie close up di dalam mobil, kecantikan wajah mulus Rosa pun buat warganet terpukau. Walau tampil sederhana tanpa aksesori apapun, kecantikan Rosa pun buat pangling para warganet.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
