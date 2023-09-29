Viral Ello Kuncir Rambut di Atas Panggung, Bikin Perempuan Jadi Histeris

MARCELLO Tahitoe alias Ello, memang ditunjuk menjadi vokalis Dewa-19. Pria berusia 40 tahun yang dikenal dengan ciri rambut gondrongnya itu memang memiliki suara ala rocker.

Nah, karena rambut panjang inilah dia kemudian menjadi viral. Dia menjadi sorotan publik saat menguncir rambut di sela aksi panggungnya.

Momen tersebut tersebar dalam video singkat yang dibagikan akun @melodi.alam. Pada unggahan itu, Ello tampak mengenakan busana serba hitam ala vokalis band rock.

Momen tersebut sontak membuat penonton wanita histeris karena terkesima dengan ketampanan sang musisi. "Aduh, ya Allah," terdengar suara penonton wanita berdecak kagum melihat Ello.

Usai menguncir rambut, Ello kemudian melanjutkan aksi panggungnya. "All right," kata Ello di atas panggung.