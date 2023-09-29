5 Tips Hindari Jeratan Pinjaman Online, Jauhkan Perilaku Konsumtif

BELUM lama ini publik dihebohkan dengan kasus nasabah pinjaman online (pinjol) yang bunuh diri diduga akibat teror debt collector. Tidak bisa dipungkiri, fenomena pinjol ini belakangan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat, salah satunya yang rentan terjerat kalangan Gen Z.

Bahkan, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menemukan bahwa Gen Z (saat ini di rentang usia 19-25 tahun) dan milenial (26-35 tahun) menjadi kelompok usia yang paling banyak berutang pada 2021 dengan nilai pinjaman online mencapai Rp14,74triliun.

Perilaku konsumtif menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terjerat pinjaman online. Gaya hidup yang tak sesuai kemampuan menjadikan seseorang seringkali memaksakan diri sampai harus berhutang demi membeli apa yang diinginkannya.

Perencana keuangan Bareyn Mochaddin menyoroti fenomena dimana ketertarikan orang menggunakan pinjol itu bisanya karena dua hal, keinginan berbelanja dan dalam keadaan darurat.

Keinginan berbelanja ini lah yang mengarah kepada perilaku konsumtif. Lantas, perilaku konsumtif ini perlu dihindari agar tak memiliki kebiasaan berhutang melalui pinjaman online. Berikut tips untuk menghindari perilaku konsumtif agar tak terjerat pinjaman online yang dibagikan oleh perencana keuangan Bareyn Mochaddin:

1. Buat skala prioritas

Kita tak melulu harus merasakan suatu hal yang baru ketika memang merasa tidak sesuai dengan kemampuan. Misalnya, jangan selalu ingin membeli barang keluaran terbaru karena tak akan ada habisnya.

Selalu ada hal baru dan tidak semua harus dirasakan. Kebiasaan ini nantinya akan menyadarkan diri sendiri mengenai kebutuhan yang perlu diprioritaskan, bukan selalu menuruti keinginan.

2. Hidup sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan

Kita harus tau berapa kemampuan kita dengan memiliki rencana keuangan. Dengan ini juga, Kita akan bisa menahan diri dari godaan godaan belanja. Buat sistem yang bisa menahan diri dari keinginan belanja, misalnya mencoba untuk mengatur waktu ketika melihat-lihat barang di marketplace atau media sosial.

Saat menginginkan sebuah barang tapi belum memiliki uang, biasakan untuk menahan diri dan menabung, jangan memaksa beli dengan cara berhutang.