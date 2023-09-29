Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tips Hindari Jeratan Pinjaman Online, Jauhkan Perilaku Konsumtif

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |23:00 WIB
5 Tips Hindari Jeratan Pinjaman Online, Jauhkan Perilaku Konsumtif
Tips hindari prilaku konsumtif agar terhindar dari Pinjol. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini publik dihebohkan dengan kasus nasabah pinjaman online (pinjol) yang bunuh diri diduga akibat teror debt collector. Tidak bisa dipungkiri, fenomena pinjol ini belakangan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat, salah satunya yang rentan terjerat kalangan Gen Z.

Bahkan, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menemukan bahwa Gen Z (saat ini di rentang usia 19-25 tahun) dan milenial (26-35 tahun) menjadi kelompok usia yang paling banyak berutang pada 2021 dengan nilai pinjaman online mencapai Rp14,74triliun.

Perilaku konsumtif menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terjerat pinjaman online. Gaya hidup yang tak sesuai kemampuan menjadikan seseorang seringkali memaksakan diri sampai harus berhutang demi membeli apa yang diinginkannya.

Perencana keuangan Bareyn Mochaddin menyoroti fenomena dimana ketertarikan orang menggunakan pinjol itu bisanya karena dua hal, keinginan berbelanja dan dalam keadaan darurat.

Keinginan berbelanja ini lah yang mengarah kepada perilaku konsumtif. Lantas, perilaku konsumtif ini perlu dihindari agar tak memiliki kebiasaan berhutang melalui pinjaman online. Berikut tips untuk menghindari perilaku konsumtif agar tak terjerat pinjaman online yang dibagikan oleh perencana keuangan Bareyn Mochaddin:

uang kertas

1. Buat skala prioritas

Kita tak melulu harus merasakan suatu hal yang baru ketika memang merasa tidak sesuai dengan kemampuan. Misalnya, jangan selalu ingin membeli barang keluaran terbaru karena tak akan ada habisnya.

Selalu ada hal baru dan tidak semua harus dirasakan. Kebiasaan ini nantinya akan menyadarkan diri sendiri mengenai kebutuhan yang perlu diprioritaskan, bukan selalu menuruti keinginan.

2. Hidup sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan

Kita harus tau berapa kemampuan kita dengan memiliki rencana keuangan. Dengan ini juga, Kita akan bisa menahan diri dari godaan godaan belanja. Buat sistem yang bisa menahan diri dari keinginan belanja, misalnya mencoba untuk mengatur waktu ketika melihat-lihat barang di marketplace atau media sosial.

Saat menginginkan sebuah barang tapi belum memiliki uang, biasakan untuk menahan diri dan menabung, jangan memaksa beli dengan cara berhutang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/612/2983361/8-kebiasaan-orang-pintar-miliki-rasa-ingin-tahu-tinggi-hingga-belajar-dari-kegagalan-IxZOamgs1Y.jpg
8 Kebiasaan Orang Pintar, Miliki Rasa Ingin Tahu Tinggi hingga Belajar dari Kegagalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/612/2929855/mengenal-17-cara-hidup-hingga-usia-100-tahun-dari-para-centenarian-Vf5qGoJQTp.jpg
Mengenal 17 Cara Hidup hingga Usia 100 Tahun dari Para Centenarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/612/2895414/10-contoh-gaya-hidup-sehat-yang-efektif-sehari-hari-gT1C4EMFvc.jpg
10 Contoh Gaya Hidup Sehat yang Efektif Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/612/2894994/4-gaya-hidup-mahasiswa-iisma-jalani-program-beasiswa-di-korea-university-s6iJJgpoeW.jpeg
4 Gaya Hidup Mahasiswa IISMA Jalani Program Beasiswa di Korea University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/612/2870291/apa-itu-green-lifestyle-simak-pengertian-jenis-dan-penerapannya-UOCwdDYNog.jpg
Apa Itu Green Lifestyle? Simak Pengertian, Jenis dan Penerapannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/612/2862291/mengenal-gaya-hidup-berkelanjutan-contoh-aksi-dan-cara-penerapannya-xatBL9ukEH.jpg
Mengenal Gaya Hidup Berkelanjutan, Contoh, Aksi dan Cara Penerapannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement