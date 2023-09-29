Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Koh Apex, Sosok Pekerja Keras yang Dikabarkan Dekat Dinar Candy

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |11:14 WIB
5 Potret Koh Apex, Sosok Pekerja Keras yang Dikabarkan Dekat Dinar Candy
Potret Koh Apex (Instagram)
A
A
A

POTRET Koh Apex kini menjadi perbincangan warganet karena memiliki kedekatan dengan Dinar Candy.

Tudingan itu kian muncul setelah akun @lambe_danu memposting beberapa bukti kedekatan dirinya bersama wanita kelahiran 21 April 1993 melalui live Tiktok hingga memberikan saweran dan saling interaksi intens.

Padahal diketahui bahwa Koh Apex telah sah beristri bahkan sudah memiliki anak. Tentu saja, hal ini menuai pro dan kontra yang berkembang di masyarakat sehingga menjadi viral.

Berikut 5 Potret Koh Apex dalam akun instagram @ko__apex:

1. Punya wajah Oriental

Koh Apex

Tak disangka-sangka bahwa sosok Dinar Candy saat ini klepek-klepek dengan sosok Ko Apex. Padahal sebelumnya, Dinar Candy kerap menyukai bahkan menjalin hubungan dengan pria-pria bule berbadan atletis. Saat ini, sosok Ko Apex menjadi pemenang hati Dinar Candy yang memiliki keturunan wajah oriental.

2. Sosok pekerja keras

Koh apex 2

Potret kedua turut menampilkan sosok Ko Apex yang digadang-gadang bukan dari kalangan orang sembarangan. Melihat akun media sosial Instagramnya @ko__apex, dia orang pekerja keras dengan memiliki beberapa usaha yang sedang dilakoninya yang berurusan dengan dunia perairan dan pembangunan.

Halaman:
1 2
      
