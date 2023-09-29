5 Tips agar Anak Tidak Rewel saat Perjalanan Jauh

Tips agar Anak Tidak Rewel saat Perjalanan Jauh, (Foto: Dok)

Tips agar anak tidak rewel saat perjalanan jauh wajib Anda kuasai jika gemar melakukan family travelling. Karena ketika anak nyaman dan tenang, maka semuanya senang!

Sebaliknya, jika anak rewel, maka hal itu dapat mengganggu konsentrasi pengemudi. Apalagi ketika Anda dan pasangan memilih untuk melakukan perjalanan menggunakan kendaraan umum, ini juga bisa mengganggu penumpang lain.

Oleh karena itu, simak 5 tips agar anak tidak rewel saat perjalanan jauh berikut ini!

5 Tips agar Anak Tidak Rewel saat Perjalanan Jauh

1. Penuhi Kebutuhan Dasar Anak