Okezone.com
HOME WOMEN BEAUTY

5 Potret Chika Jkt48, Member yang Umumkan Segera Lulus

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |08:47 WIB
5 Potret Chika Jkt48, Member yang Umumkan Segera Lulus
Potret Chika JKT48(Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET Chika JKT48 merupakan salah satu member yang segera lulus. Perempuan yang memiliki nama asli Yessica Tamara itu mengumumkan kelulusan pada 28 September 2023 tepat dalam show bertajuk Aturan Anti-Cinta itu JKT48.

"Saya, Yessica Tamara dari JKT48 generasi ketujuh, mengumumkan akan segera lulus dari JKT48," kata Chika dalam akun youtube Aliensky48.

Potret Chika JKT48 memang dikenal oleh fans sebagai generasi ketujuh. Dia telah bergabung sejak 29 September 2018 lalu di JKT48.

Setelah menjalani berbagai kegiatan dan pelatihan, Chika kemudian mengikuti ujian kenaikan tingkat dan masuk ke Academy Class A. Selama di JKT48, Chika dikenal dengan perkenalan diri (Jikoshoukai) "Memberikan kebahagiaan lewat gummy smile-ku. Halo, aku Chika!”.

Berikut potret Chika JKT48 dilansir dalam akun instagramnya@Chikajkt48:

1. Imut Pakai Baju Seifuku Jepang

Chika JKT48

Dengan balutan seifuku alias pakaian khas anak sekolah Jepang membuatnya terlihat cantik. Tidak sedikit para Wota memuji Chika bak bidadari di potret ini.

Halaman:
1 2 3
      
