7 Bahaya Suhu Panas Ekstrem dan Sinar UV terhadap Kesehatan Kulit

SUHU panas ekstrem yang melanda Ibu Kota dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa tak hanya membuat seseorang rentan dehidrasi. Kondisi ini juga dapat mengancam kesehatan kulit seseorang.

Lantas penyakit kulit apa saja yang perlu diwaspadai seseorang? Merangkum dari laman resmi Rumah Sakit Hermina, Sabtu (30/9/2023), berikut ulasannya.

1. Penuaan dini

Paparan sinar UV yang berlebihan dapat merusak serat kolagen dan elastin (lapisan dermis) pada kulit. Penuaan dini merupakan dampak yang paling sering terjadi ketika kulit terlalu lama terpapar sinar UV.

Paparan sinar matahari dalam jangka panjang dapat menyebabkan, kulit jadi keriput, kendur, dan pori-pori membesar.

2. Kulit terbakar





Bahaya selanjutnya, yakni kulit terbakar. Kondisi ini dikenal dengan istilah sunburn. Warna kulit pada masalah ini akan tampak kemerahan, bahkan kecoklatan.

Tak hanya itu, kulit jadi terasa perih saat tersentuh. Hal itu berpotensi memicu reaksi inflamasi yang juga menjadi risiko kanker dan penuaan dini.

3. Kulit menghitam

Perubahan warna ini terjadi akibat meningkatnya produksi melanin untuk melindungi kulit dari kerusakan. Akibatnya, kulit yang terpapar sinar matahari menjadi lebih gelap.

4. Risiko kanker kulit

Efek jangka panjang lainnya yaitu meningkatkan risiko kanker kulit. Paparan sinar UV yang berlebihan bisa berpotensi menyebabkan materi genetik pada sel kulit.

Akibatnya yang terjadi, pertumbuhan sel itu jadi tak terkendali dan menyebabkan terbentuknya kanker.