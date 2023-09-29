Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mitos dan Fakta Terkait Otak Kanan dan Kiri, Begini Penjelasan Ahli

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |07:00 WIB
Mitos dan Fakta Terkait Otak Kanan dan Kiri, Begini Penjelasan Ahli
Mitos dan fakta seputar otak manusia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BANYAK orang yang menganggap kalau kepribadian, gaya berpikir, atau cara kita melakukan sesuatu dipengaruhi oleh bagian sisi otak yang dominan. Mereka percaya jika orang yang dominan menggunakan otak kiri cenderung kuat di logika, sementara orang yang dominan menggunakan otak kanan cenderung kreatif atau berbakat di bidang seni.

Pemahaman ini berasal dari penelitian oleh seorang ilmuwan Prancis, Pierre Paul Broca, yang pertama kali mengidentifikasi bahwa kemampuan berbicara berhubungan dengan bagian otak depan kiri.

Jika area ini mengalami kerusakan, individu dapat mengalami kesulitan berkomunikasi atau bahkan mengalami stroke ringan. Selain itu, Broca juga mencatat bahwa memutus jembatan otak (corpus callosum), yang menghubungkan otak kanan dan kiri, dapat mengurangi kejang pada penderita epilepsi.

Seorang Pakar Neurosains dari Indonesia, dr. Roslan Yusni Hasan, mengungkapkan bahwa persepsi ini adalah kesalahpahaman masyarakat. Menurutnya, penelitian Broca telah memberikan manfaat besar, terutama bagi penderita epilepsi, namun, pandangan mengenai perbedaan dominasi otak perlu disesuaikan.

Otak manusia

"Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Jeffrey Anderson dari Universitas Utah pada 2013 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dominasi otak yang signifikan. Sementara Stephen M. Kosslyn dari Harvard juga menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan dalam fungsi otak, kedua bagian otak bekerja sama dalam memproses detail dan bentuk," kata dr. Roslan, Minggu (1/10/2023).

Founder dan CEO Zenius, Sabda PS mengatakan, meskipun ada bagian-bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi tertentu, otak bekerja sebagai sebuah kesatuan. Sebagai contoh, seorang pelukis menggunakan otak kanan untuk memproses warna dan bentuk.

Namun otak kiri juga diperlukan untuk menggerakkan tangan dan berkoordinasi dengan kuas di atas kanvas. Keterbatasan pandangan ini dapat mencegah seseorang dari eksplorasi berbagai keterampilan baru.

