HOME WOMEN HEALTH

7 Rebusan Daun Untuk Menurunkan Asam Urat, Salah Satunya Sirih Cina

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |04:30 WIB
7 Rebusan Daun Untuk Menurunkan Asam Urat, Salah Satunya Sirih Cina
Rebusan daun. (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT asam urat kumat, rasanya sendi tangan dan kaki nyeri. Saat sendi-sendi sudah nyeri, maka terasa susah dan menyakitkan untuk digerakkan.

Oleh karena itu saat asam urat naik, harus segera diturunkan kadarnya. Guna mengobati asam urat, bisa mengonsumsi berbagai rebusan daun, apa saja?

 minum rebusan daun

1. Daun seledri

Belakangan ini, kepopuleran daun seledri sebagai tanaman obat kembali naik. Sebenarnya, sejak dulu daun seledri memang cukup populer untuk dijadikan obat berbagai macam penyakit karena banyak kandungan penting di dalamnya.

Pasalnya, seledri memiliki kandungan folate, potasium, vitamin B6, vitamin C, dan vitamin K. Beberapa senyawa tersebut juga dipercaya mampu menyembuhkan asam urat secara efektif.

 BACA JUGA:

2. Daun salam

Tak hanya kerap digunakan sebagai bumbu dapur, daun salam juga memiliki manfaat sebagai obat herbal asam urat. Pasalnya, daun salam mengandung senyawa flavonoid, tanin, astiri alkaloid yang memiliki fungsi meningkatkan fungsi ginjal, dan memperlancar serta menambah volume urin.

Hal tersebut membuat daun salam memiliki banyak manfaat yang salah satunya adalah meredakan nyeri akibat peradangan.

3. Daun sirih cina

Daun satu ini juga terkenal sebagai salah satu jenis tanaman obat asam urat. Pasalnya, daun sirih cina kaya akan oksalat, tanin, alkaloid, lemak, serta minyak atsiri yang sangat bermanfaat untuk mengobati bermacam-macam penyakit. Bagian yang paling sering diolah karena dipercaya paling bermanfaat untuk penyembuhan adalah bagian daun dan juga batangnya.

Sama seperti kebanyakan tanaman herbal, kamu bisa mengonsumsi daun sirih cina dengan cara meminum air rebusannya.

4. Daun sirsak 

Daun sirsak terkenal sebagai daun yang memiliki sejuta manfaat, salah satunya sebagai obat alami untuk penurun asam urat. Pasalnya, daun satu ini memiliki salah satu kandungan senyawa yang mampu mengeluarkan racun di dalam darah.

Cara mengonsumsinya juga praktis. Anda cukup rebus daun sirsak dan minum selagi hangat. Agar asam urat bisa cepat hilang, usahakan minum rebusan daun sirsak setiap hari.

 BACA JUGA:

5. Daun Kumis Kucing

Daun kumis kucing merupakan herbal alami yang dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit. Termasuk bisa menurunkan asam urat. Senyawa fenolat yang ada di daun kumis kucing bisa menurunkan asam urat. Ambil 10 lembar daun kumis kucing lalu direbus dan minumlah dengan rutin.

Halaman:
1 2
      
