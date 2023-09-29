Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sedang Diare, Konsumsi 5 Makanan Ini Yuk!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |22:20 WIB
Sedang Diare, Konsumsi 5 Makanan Ini Yuk!
Buang air besar. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SAAT diare seseorang bisa buang air besar (BAB) berkali-kali hingga lemas. Kondisi ini bikin perut terasa nyeri dan tubuh sangat lemas.

Diare sendiri bisa disebabkan oleh virus, atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Diare kerap dialami oleh banyak orang, faktanya kebanyakan orang menghadapinya beberapa kali dalam setahun setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan virus atau bakteri seperti Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan E. Coli yang membuat feses menjadi cair.

 diare

Jika mengalami kondisi demikian, terdapat beberapa makanan dan minuman yang bisa membantumu untuk meredakan gejala diare dikutip dari Cleveland Clinic.

1. Minuman elektrolit

Diare dapat menyebabkan kehilangan cairan yang signifikan dalam sehari, hal ini dengan cepat membuat Anda dehidrasi. Mencukupi cairan dan nutrisi dalam tubuh sangat penting dilakukan untuk menghindaei komplikasinya.

Minuman elektrolit memiliki jumlah natrium dan gula, dimana natrium dapat memperlambat kehilangan cairan dan membantu retensi cairan. Sedangkan gula, membantu tubuh untuk menyerap natrium.

2. Makanan asin

Garam mengandung natrium yang membantu menjaga kadar cairan. Salah satu makanan asin yang bisa dikonsumsi adalah telur asin. Telur asin mengandung tinggi garam dengan fungsi yang sama dengan cairan oralit, dimana air, gula dan garam dapat membantu mencegah dan mengatasi dehidrasi pada pengidap diare. Kandungan protein yang tinggi pada telur, juga bisa jadi makanan yang tepat untuk melengkapi kebutuhan gizi harian.

 BACA JUGA:

3. Diet BRAT

Lakukan diet BRAT (Banana, Rice, Applesauce, dan Toast) ketika mengalami diare.

Pisang, pati dalam buah pisang dapat membantu menyerap air di usus besar, yang berfungsi untuk mengencangkan feses. Selain itu, pisang juga kaya akan potasium, elektrolit utama yang hilang akibat diare. Nasi putih, dibandingkan nasi merah nasi putih lebih mudah dicerna oleh perut.

Roti panggang, coba konsumsi roti putih biasa yang lebih mudah dicerna daripada roti gandum. Mengkonsumsi beberapa makanan ini merupakan cara alternatif yang cepat dan efektif untuk mengencangkan feses.

