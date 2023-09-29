Stunting Harus Diatasi Bersama, Orangtua Wajib Sajikan Makanan Bergizi Bagi Anak

KINI pemerintah terus berupaya menurunkan angka kasus stunting di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Sebab stunting tidak baik bagi kesehatan jangka panjang anak dan pertumbuhan generasi muda di tanah air.

Dokter Gizi, dr. Marya Haryono, M. Gizi, Sp.GK FINEM menjelaskan, anak stunting itu berisiko mengalami penyakit tidak menular (PTM). .

"Risiko angka terkena stunting itu periode perkembangan dan sistem data tahan tubuhnya juga bermasalah. Lalu ke anaknya tersebut, bisa sangat berisiko banyak alami penyakit yang tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain,” jelas dr. Marya.

Makanya stunting harusnya diminimalisir dan harus dilakukan pencegahan (stunting)," sambungnya.

Oleh karena itu, ia mendorong setiap orang tua untuk menyajikan makanan gizi seimbang pada anak. Sumbernya bisa dari protein hewani dan nabati, yang disesuaikan lagi dengan kebutuhan anak.

Dokter Marya mengatakan, asupan protein hewani dan nabati ini jadi penting mengingat protein adalah salah satu asupan yang dibutuhkan untuk membentuk sel-sel baik dalam tubuh. Bahkan protein juga berperan penting dalam membentuk sistem kekebalan tubuh (imunitas) pada anak, agar terhindar dari berbagai penyakit.

Mendukung program pemerintah mengatasi stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu Maluku Utara pun melakukan program mengatasi stunting.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pulau Taliabu Zahra Aliong Mus mengatakan, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), prevalensi stunting Kabupaten Pulau Taliabu pada 2023 turun 8,8 persen jika dibandingkan 2021.

“Pada 2021, prevalensi stunting di wilayah kami mencapai angka 32,5 persen. Angka ini turun menjadi 23,7 persen pada 2023,” ujar Zahra.

Zahra mengatakan, salah satu strategi yang dilakukan Pemkab Pulau Taliabu adalah meluncurkan program yagame atau Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Melalui program itu, Pemkab Pulau Taliabu menunjuk sejumlah tokoh berpengaruh, baik dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ketua Fraksi, Pemkab Pulau Taliabu, maupun camat wilayah setempat, untuk menjadi Bapak Asuh.

Mereka bertugas mengintervensi keluarga, khususnya yang berisiko melahirkan anak stunting, di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu untuk mendapatkan bahan makanan yang bergizi, sanitasi, dan perumahan layak huni.

Lebih lanjut Zahra mengatakan bahwa pemberdayaan TP-PKK juga menjadi kunci dalam upaya penurunan angka stunting.

“Kami menggencarkan edukasi pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja,” ujar Zahra.

Umumnya, remaja putri belum memiliki kematangan psikologis serta pengetahuan memadai mengenai kehamilan dan pola asuh anak. Hal inilah yang memicu angka kasus stunting.