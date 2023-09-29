5 Tanda Kolesterol Meningkat, Jangan Diabaikan!

BANYAK orang baru sadar kalau kadar kolesterolnya meningkat, saat diperiksa ke dokter atau Apotek untuk mengukur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol tinggi sejatinya berbahaya bagi kesehatan, oleh karena itu jangan diabaikan.

Apalagi kolesterol jahat bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius, seperti serangan jantung atau stroke.

"Dengan kolesterol tinggi, Anda dapat mengembangkan timbunan lemak di pembuluh darah. Terkadang, endapan tersebut bisa tiba-tiba pecah dan membentuk gumpalan menyebabkan serangan jantung atau stroke," keterangan dalam Mayoclinic.

Lalu apa saja tanda kolesterol meningkat?

1. Bisul sulit sembuh

Bagi penderita kolesterol tinggi, perlu tahu salah satu tandanya memiliki bisul atau luka di bagian kaki yang lama sembuhnya. Jika diobati lebih awal, kondisi kaki dapat membaik tanpa menimbulkan komplikasi lebih lanjut.

2. Nyeri leher

Salah satu studi membuktikan bahwa adanya korelasi nyeri leher dengan kadar kolesterol dalam tubuh. Dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa tingkat perempuan mengalami nyeri leher lebih banyak, dibandingkan pria .

"Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam prevalensi nyeri leher antara pria (20,5%) dan wanita (21,5%). Namun, prevalensi kekakuan leher dan bahu secara signifikan lebih tinggi pada wanita (60,3%) dibandingkan pada pria (38,0%; P <0,05)," jeals penelitian itu, dilansir National Library Medicine.

3. Warna kaki pucat

Saat kondisi kolesterol sedang meningkat bisa mempengaruhi aliran darah yang bisa mengubah warna kulit kaki Anda. Itu karena sel-sel tidak mendapatkan nutrisi tepat akibat berkurangnya aliran darah membawa nutrisi dan oksigen.