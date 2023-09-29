Ibu Hamil Jangan Konsumsi 5 Minuman Ini, Berbahaya!

SEMUA ibu hamil harus menjaga kesehatan dirinya sendiri dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Oleh karena itu setiap ibu hamil wajib memilih makanan dan minuman yang sehat bagi tubuhnya dan bayinya.

Ibu hamil harus menjaga janinnya dengan baik, agar terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk memerhatikan setiap makanan dan minuman yang mereka konsumsi sebab jika konsumsi makanan atau minuman yang salah, berbahaya bagi keduanya.

Lalu minuman apa saja yang telarang bagi ibu hamil?

1. Soda Diet

Kemudian ada soda diet. Soda diet sebaiknya dihindarin oleh wanita hamil karena kandungan yang tak baik untuk kesehatan. Salah satu bahan utama yang ada dalam minuman soda diet adalah kafein. Minuman itu juga disertai dengan pemanis buatan, yang utamanya adalah sakarin.

Sakarin adalah bahan kimia paling ampuh untuk menemukan jalannya melalui plasenta, mencapai bayi dengan sangat mudah. Bila dikonsumsi berlebihan, dapat mulai memengaruhi pertumbuhan bayi dan menyebabkan cacat.

2. Alkohol

Pertama adalah alkohol. Jelas, minuman keras satu ini tak boleh dikonsumsi oleh wanita terlebih dalam keadaan hamil. Alkohol tentu akan sangat berbahaya bagi ibu dan juga janin yang dikandung. Selama kehamilan, alkohol meningkatkan risiko keguguran bila dikonsumsi oleh ibu hamil.

3. Jus Buah yang Tinggi Gula

Jus buah bisa bermanfaat selama kehamilan, tetapi pilihlah jus yang dipasteurisasi dan tidak mengandung gula tambahan. Ada baiknya ibu hamil membuat jus buah sendiri di rumah untuk mengetahui kesegaran buah dan minimnya gula tambahan. Dengan begitu, jus bisa lebih bermanfaat untuk kesehatan ibu dan bayi.