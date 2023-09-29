Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Manfaat Berjalan Tanpa Alas Kaki, Tingkatkan Kualitas Tidur hingga Atur Sistem Saraf

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |04:00 WIB
5 Manfaat Berjalan Tanpa Alas Kaki, Tingkatkan Kualitas Tidur hingga Atur Sistem Saraf
Manfaat berjalan tanpa alas kaki. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BERJALAN tanpa alas kaki kerap dilakukan oleh sebagian orang. Sebab, berjalan tanpa alas kaki memiliki banyak manfaat baik untuk kesehatan tubuh dan mental.

Cobalah untuk pergi ke taman di kala waktu senggang, lalu berjalan tanpa alas kaki. Kemudian rasakan manfaatnya untuk tubuh.

Mengutip dari Pinkvilla, Minggu (1/10/2023), berikut ini manfaat berjalan tanpa alas kaki untuk tubuh yang perlu diketahui.

1. Membantu mengatur sistem saraf

Ketika tubuh Anda bersentuhan langsung dengan permukaan bumi, fenomena pertukaran elektron menempatkan tubuh Anda ke dalam keadaan penyembuhan.

Penelitian menyatakan, ketika elektron bebas bergerak dari permukaan bumi ke tubuh Anda, maka akan meningkatkan kesehatan konduktif Anda, transmisi elektron di dalam otot, saraf, dan jaringan lainnya.

Ini mungkin memiliki implikasi positif pada sistem kardiovaskular, sistem saraf pusat dan perifer, dan sistem muskuloskeletal.

Studi lain juga menyatakan bahwa berjalan tanpa alas kaki di muka bumi ini secara signifikan mempengaruhi aktivitas listrik pada otak.

Berjalan kaki

2. Meningkatkan kualitas tidur

Ketika berjalan tanpa alas kaki, elektron bebas memasuki tubuh. Keadaan ini memiliki banyak manfaat fisiologis positif bagi tubuh. Elektron ini mungkin memiliki efek antioksidan dan menormalkan ritme kortisol harian.

Menurut penelitian, perubahan positif pada kadar kortisol mencerminkan ritme sirkadian yang lebih sehat dari sumbu HPA dalam tubuh. Hal ini dapat meningkatkan kualitas tidur menjadi lebih lebih baik. Maka dari itu, berjalan tanpa alas kaki dipercaya dapat meningkatkan kualitas tidur.

3. Meningkatkan kemampuan melihat

Penelitian menyatakan, berjalan tanpa alas kaki di alam bebas membantu titik refleks (akupunktur) pada kaki Anda terhubung ke saraf optik secara langsung. Hal ini dapat membantu meningkatkan penglihatan yang baik.

Selain itu, berjalan tanpa alas kaki juga membuat titik-titik spesifik di jari-jari kaki Anda ini dapat diaktifkan dan menjalankan fungsi fisiologis untuk meningkatkan penglihatan.

Halaman:
1 2
      
