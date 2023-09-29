Kenapa Perut Terasa Sakit, Inilah Cara Mengobati Secara Alami

KENAPA perut terasa sakit, inilah cara mengobati secara alami yang perlu diketahui. Sakit perut bisa terjadi akibat masalah kesehatan pada pencernaan sehabis mengonsumsi makanan yang mengandung pedas, asam hingga perut kembung. Penyakit perut ada berbagai jenis seperti maag, diare, dan terakhir saat wanita sedang datang bulan yang mengakibatkan perut kram.

Apabila, perut terasa sakit berkepanjangan, sebaiknya, Anda konsultasikan ke dokter atau menggunakan obat tradisional agar meredakan sakit Anda. di bawah ada berbagai cara untuk mengobati sakit perut Anda secara alami.

Berikut ini kami cara mengobati sakit perut secara alami,

1. Air beras

Selain manfaat air beras untuk mengobati jerawat bisa juga dimanfaatkan sebagai obat alami untuk mencegah sakit perut. Air beras sehabis di cuci ampuh untuk meredakan sakit dengan melindungi perut Anda.

2. Kompres dengan air hangat

Cara alami meringankan sakit perut Anda mudah melakukannya sendiri dengan menggunakan kompres air hangat, manfaat kompres air hangat sering kali digunakan sebagian orang dengan cara ini dapat memberikan efek relaksasi pada otot perut, sehingga rasa sakit perut yang diakibatkan menjadi enakan. Caranya sangat mudah, pertama Anda basahi handuk kecil menggunakan air hangat, sehabis itu letakkan kain tersebut pada area perut, terpenting pastikanlah suhu tak terlalu panas karena akan menimbulkan luka bakar di kulit.

3. Minum air putih yang cukup

Tubuh kita yang mudah dehidrasi juga memicu penyakit perut. Maka dari itu. Anda sebaiknya harus memperbanyak minum air putih kurang lebih 2liter maupun 8 gelas perharinya.