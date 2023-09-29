Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Olahraga Bisa Tebus Kebiasaan Minum Alkohol? Begini Penjelasannya

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |10:00 WIB
Olahraga Bisa Tebus Kebiasaan Minum Alkohol? Begini Penjelasannya
Olahraga bisa tebus kebiasaan minum alkohol? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENERAPKAN 'social drink' alias minum alkohol adalah hal yang biasa bagi anak muda zaman sekarang.

Menariknya, ada di antara mereka menebus kesalahan minum alkohol dengan berolahraga. Ya, harapannya tubuh tetap sehat dan 'racun' alkohol dihancurkan lewat olahraga.

Nah, konsep ini coba ditanyakan MNC Portal ke Ketua Yayasan Kanker Indonesia Prof Aru Wisaksono Sudoyo.

"Sejak kapan olahraga bisa menebus kesalahan meminum alkohol? Tidak akan bisa dengan olahraga, Anda merasa baik-baik saja untuk tetap minum alkohol," kata Prof Aru dalam konferensi pers ROICAM di kawasan Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Tidak benar olahraga bisa membakar alkohol. Salah banget," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Prof Aru, menjelaskan bahwa melakukan kegiatan yang bertentangan itu (olahraga dan minum alkohol), sama sekali tidak menjamin bahwa akan menghasilkan kebaikan.

"Malah, yang baik itu akan kalah sama yang jahat. Akan tetap ada dampak buruk yang didapat bagi orang yang melakukan kegiatan yang bertentangan itu," katanya.

Halaman:
1 2
      
